'Manas' conta história de abusos no Marajó: 'Foi um chamado', diz diretora

Na ocasião, seu filho mais novo tinha quatro meses e a atriz, que na época amamentava, vivia a professora Beatriz na novela Velho Chico, da Rede Globo. Após uma longa viagem para o rio São Francisco, parte dela de carro, Dira chegou ao set de filmagens com os seios cheios de leite. "Sabe quando o peito tá empedrado de leite? [Quando cheguei] eu falei: 'me leva numa maternidade, pelo amor de Deus'. Eu precisava que um bebê mamasse o meu peito", lembrou Dira Paes.

Ela explicou que a bombinha de leite não funcionava e que, já em desespero, pediu ajuda a médicos de plantão. Segundo a atriz, ela havia feito exames de sangue recentemente e teve autorização da equipe médica para buscar a solução alternativa de amamentar o bebê de uma desconhecida.

Eu pedi pra uma mãe e ela me deu o filho dela, Maria. Ela me deu aquele filhinho pra tirar aquele leite que tava me deixando... Eu parecia que ia explodir, então, uma mãe me deu o seu recém-nascido para sugar e me aliviar a vida. Dira Paes

"São essas manas que te salvam. É uma mulher dando a mão pra outra mulher", disse a atriz emocionada ao relembrar o gesto de solidariedade feminina que a ajudou em um momento de dor física e vulnerabilidade.

