Calendário Pirelli 2026 tem estrela do tênis e musas dos anos 80, 90 e 2000

O calendário mais aguardado do ano já está pronto. A Pirelli revelou neste domingo (12) bastidores do The Cal 2026. Como revelado em junho, o fotógrafo norueguês Solve Sundsbo foi o escolhido para clicar a edição que será lançada no fim do ano, em Praga.
Ao contrário da última edição, desta vez as páginas serão ocupadas somente por mulheres. São elas a atriz porto-riquenha Adria Arjona, a estilista Susie Cave, a atriz Gwendoline Christie, a ex-topmodel dos anos 90 Eva Herzigova, a atriz chinesa Du Juan, a atriz italiana Luisa Ranieri, a atriz e ex-modelo ícone dos anos 80 Isabella Rossellini, a top sucesso nos anos 2000 Irina Shayk, a atriz britânica Tilda Swinton, a cantora britânica FKA Twigs e a tenista Venus Williams.
As seções foram realizadas entre abril e julho deste ano entre Norfolk, Essex e Londres, no Reino Unido, e Nova York, nos EUA.
As fotos já dão um gostinho do que está por vir:
Então, para o Calendário 2026, eu quis capturar emoções, instintos e estados de espírito que são centrais na vida humana, como: busca pela liberdade, curiosidade, sede por conhecimento. Algum tipo de mistério, imaginação, paixões, desejo de emancipação, conexão com a natureza e nosso relacionamento com tempo e espaço. É uma maneira de nos conectar com algo de onde viemos. Grandes assuntos, mas vamos tentar ser ambiciosos, descreve o fotógrafo.
Sundsbo é conhecido por imagens vibrantes e provocadoras, que flertam com uma atmosfera transcendental e questionam a percepção de realidade do público. Alguns de seus trabalhos mais recentes incorporaram à informação de moda técnicas bastante diversas, do escaneamento 3D de objetos à pintura à mão nos retoques, trazendo texturas e profundidade inovadoras aos seus cliques.
O Calendário Pirelli
Criado em 1964 inspirado pelas fotografias de Robert Freeman para o disco "With The Beatles" do quarteto de Liverpool, o calendário tinha como ambição ser um embaixador da marca conhecida nas borracharias, mas distante do seu universo. Ao longo das décadas, ele se tornou um símbolo de um estilo de vida que misturava sensualidade, elegância e, mais recentemente, diversidade.
Fortemente associado à moda, fotógrafos célebres já assinaram suas próprias edições do The Cal, entre eles Annie Leibovitz, Arthur Elgort, Richard Avedon, Bruce Weber e Peter Lindbergh.
Também já posaram para suas lentes grandes modelos como Gisele Bündchen, Kate Moss, Naomi Campbell, Cindy Crawford e Ashley Graham, além de atrizes como Emma Watson, Nicole Kidman e Whoopi Goldberg, cantoras como Cher e Rita Ora e atletas como Serena Williams. Conheça a história estrelada do The Cal aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.