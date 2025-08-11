Calendário Pirelli 2026 tem estrela do tênis e musas dos anos 80, 90 e 2000

O calendário mais aguardado do ano já está pronto. A Pirelli revelou neste domingo (12) bastidores do The Cal 2026. Como revelado em junho, o fotógrafo norueguês Solve Sundsbo foi o escolhido para clicar a edição que será lançada no fim do ano, em Praga.

Ao contrário da última edição, desta vez as páginas serão ocupadas somente por mulheres. São elas a atriz porto-riquenha Adria Arjona, a estilista Susie Cave, a atriz Gwendoline Christie, a ex-topmodel dos anos 90 Eva Herzigova, a atriz chinesa Du Juan, a atriz italiana Luisa Ranieri, a atriz e ex-modelo ícone dos anos 80 Isabella Rossellini, a top sucesso nos anos 2000 Irina Shayk, a atriz britânica Tilda Swinton, a cantora britânica FKA Twigs e a tenista Venus Williams.

As seções foram realizadas entre abril e julho deste ano entre Norfolk, Essex e Londres, no Reino Unido, e Nova York, nos EUA.