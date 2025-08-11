Rastreio de câncer pelo SUS: 'Meses pedindo que investigassem meu nódulo'

A cada dez mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil, seis enfrentam um obstáculo crítico: esperam mais de 60 dias para iniciar o tratamento, mesmo com uma lei que garante esse prazo como máximo. A demora, somada à baixa taxa de mamografias preventivas — apenas 23,7% da cobertura ideal, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) —, forma um cenário alarmante para a saúde da mulher no país, aponta o Panorama do Câncer de Mama, realizado pela Abrale (Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia), em parceria com o Instituto Natura.

A paulista Fabiana Fernandes, 42, viu o impacto que essa espera pode causar. Em 2006, com apenas 23 anos, enfrentou uma busca por respostas durante cerca de seis meses. Após a morte de uma tia pelo câncer de mama, ela passou a fazer com frequência o autoexame até que encontrou um nódulo no seio. Na época, procurou atendimento na rede pública e ouviu da ginecologista que era muito nova para ter câncer de mama. Ainda assustada com o caso familiar, persistiu buscando outros locais.

"Foram meses correndo de um posto de saúde para outro, entre Itaquera, na capital paulista, o município de Suzano, além de outros bairros de São Paulo. Ninguém queria investigar porque diziam que eu não tinha idade para isso", conta. Só seis meses depois que conseguiu fazer uma punção e uma biópsia e ter a confirmação do câncer.