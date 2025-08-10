Por que existem tantos anticoncepcionais femininos e tão poucos pra homens?

Enquanto as mulheres contam com uma variedade de métodos contraceptivos — como pílula, DIU (de cobre ou hormonal), injeções, implantes, adesivos, anéis vaginais e preservativos — os homens dispõem apenas de duas opções: camisinha e vasectomia. Apesar de décadas de pesquisas desde os anos 1960 em busca de um anticoncepcional masculino similar à pílula feminina, as promessas de lançamento ainda não saíram do campo das expectativas.
Os motivos para essa estagnação são diversos. Obstáculos científicos, como os efeitos colaterais dos métodos testados até agora, e a eficácia dos métodos já disponíveis desestimulam novos investimentos. Além disso, há questões sociais e de gênero envolvidas. Ainda hoje, a responsabilidade pela contracepção recai majoritariamente sobre as mulheres, que enfrentam não só os encargos logísticos como também os impactos físicos e emocionais causados pelos métodos hormonais.
A importância da camisinha
Entre as opções disponíveis atualmente para os homens, a camisinha é a mais usada. Reversível, sem hormônios e com poucos efeitos colaterais — geralmente restritos a possíveis alergias —, ela também se destaca por ser o único método que oferece proteção contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).
Já a vasectomia é um procedimento cirúrgico definitivo (embora reversível em alguns casos), indicado para quem tem certeza de que não deseja mais filhos. A despeito de sua eficácia e menores efeitos colaterais em comparação com a laqueadura, o número de vasectomias realizadas ainda é inferior ao de laqueaduras, o que reforça o desequilíbrio no envolvimento masculino no planejamento familiar.
As pesquisas mais recentes em anticoncepcionais masculinos se dividem em duas linhas: hormonais e não hormonais. Um dos candidatos mais avançados é o DMAU, uma pílula hormonal que reduz a produção de testosterona e, consequentemente, pode provocar efeitos colaterais como queda da libido, disfunção erétil e oscilações de humor. Para compensar essa queda, é necessário administrar testosterona sintética, o que pode acarretar outros efeitos, como acne, infarto e perda de cabelo.
Por outro lado, o gel injetável Risug, considerado um método não hormonal de longa duração, promete menos efeitos colaterais. Sua aplicação bloqueia os espermatozoides por anos e pode ser revertida. No entanto, ainda não há consenso sobre seu comportamento a longo prazo.
Efeitos colaterais ou questão de gênero?
Uma das barreiras técnicas enfrentadas pelos pesquisadores é o alto número de espermatozoides produzidos pelos homens — cerca de 1.500 por segundo — o que exigiria uma ação muito mais intensa do anticoncepcional para garantir eficácia. Isso, por sua vez, levaria a um aumento na ocorrência de efeitos colaterais. Curiosamente, esses efeitos são semelhantes aos que as mulheres já enfrentam há décadas com os anticoncepcionais hormonais, o que evidencia um desequilíbrio na aceitação social desses impactos entre os gêneros.
Além dos obstáculos médicos e científicos, também há um componente simbólico relacionado à masculinidade, que dificulta a adesão masculina a métodos que envolvam seus órgãos reprodutivos. Em paralelo, ainda persiste o estigma de que cabe exclusivamente à mulher se responsabilizar pela prevenção da gravidez — uma ideia que não condiz com o envolvimento necessário de ambos os parceiros.
O avanço de alternativas contraceptivas masculinas, portanto, não trata apenas de ampliar opções, mas de promover uma distribuição mais justa das responsabilidades no planejamento familiar. Tornar essa experiência compartilhada é um passo importante para que a contracepção deixe de ser um ônus feminino e passe a ser uma escolha e um cuidado conjunto.
Fontes: Georgia Pereira, cientista social e mestre em saúde coletiva pela UFRJ; Karen Rocha De Pauw, médica ginecologista e obstetra, especialista da AMB e da Febrasgo; Malu Frade, médica ginecologista e obstetra; Rita Géssia Patriani Rodrigues, ginecologista da Unifesp; Rodrigo Andrade, urologista do Hospital Albert Sabin
*Com matéria publicada em 14/9/2021
