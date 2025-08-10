Por que existem tantos anticoncepcionais femininos e tão poucos pra homens?

Já a vasectomia é um procedimento cirúrgico definitivo (embora reversível em alguns casos), indicado para quem tem certeza de que não deseja mais filhos. A despeito de sua eficácia e menores efeitos colaterais em comparação com a laqueadura, o número de vasectomias realizadas ainda é inferior ao de laqueaduras, o que reforça o desequilíbrio no envolvimento masculino no planejamento familiar.

As pesquisas mais recentes em anticoncepcionais masculinos se dividem em duas linhas: hormonais e não hormonais. Um dos candidatos mais avançados é o DMAU, uma pílula hormonal que reduz a produção de testosterona e, consequentemente, pode provocar efeitos colaterais como queda da libido, disfunção erétil e oscilações de humor. Para compensar essa queda, é necessário administrar testosterona sintética, o que pode acarretar outros efeitos, como acne, infarto e perda de cabelo.

Por outro lado, o gel injetável Risug, considerado um método não hormonal de longa duração, promete menos efeitos colaterais. Sua aplicação bloqueia os espermatozoides por anos e pode ser revertida. No entanto, ainda não há consenso sobre seu comportamento a longo prazo.

Efeitos colaterais ou questão de gênero?

Uma das barreiras técnicas enfrentadas pelos pesquisadores é o alto número de espermatozoides produzidos pelos homens — cerca de 1.500 por segundo — o que exigiria uma ação muito mais intensa do anticoncepcional para garantir eficácia. Isso, por sua vez, levaria a um aumento na ocorrência de efeitos colaterais. Curiosamente, esses efeitos são semelhantes aos que as mulheres já enfrentam há décadas com os anticoncepcionais hormonais, o que evidencia um desequilíbrio na aceitação social desses impactos entre os gêneros.

Além dos obstáculos médicos e científicos, também há um componente simbólico relacionado à masculinidade, que dificulta a adesão masculina a métodos que envolvam seus órgãos reprodutivos. Em paralelo, ainda persiste o estigma de que cabe exclusivamente à mulher se responsabilizar pela prevenção da gravidez — uma ideia que não condiz com o envolvimento necessário de ambos os parceiros.