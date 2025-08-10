'Fui pedida em casamento três dias depois que nos conhecemos e disse sim'

"Quer se casar comigo?". Quando Yanka Mazzei Faquini, 25, viu Luiz Drize, 25, tirar uma caixa de anel do bolso três dias após se conhecerem, esperava um anel de compromisso —e ainda assim ficou nervosa. Mas ele tinha outros planos: era um pedido de casamento.
Surpreendentemente, ela aceitou. Quem não aprovou o noivado relâmpago —foram menos de 10 dias desde a primeira mensagem até a promessa de "juntos para sempre"— foram seus pais.
Determinada a viver seu final feliz, ela manteve a decisão, casou-se e hoje vive uma relação sólida. A Universa, Yanka contou sua história.
'Não coloquei fé'
"Morei com a minha família por seis anos nos Estados Unidos, mas voltamos em 2019, um pouco antes da pandemia. Comecei a estudar direito e, no último ano, minha faculdade fez parceria com uma universidade em Ohio para um curso de três semanas nos EUA. No final de junho de 2024, embarquei.
Na segunda semana no país, recebi uma mensagem no Instagram do Luiz [que é brasileiro e morava nos EUA] dizendo que tinha visto um vídeo meu e me achado muito bonita. Vi o recado, entrei no perfil dele e também o achei bem bonito. Começamos a conversar, mas não o segui. Não coloquei fé.
No mesmo dia em que começamos a nos falar, ele me ligou por vídeo. Nosso papo durou muito. Brinco que foi quase uma entrevista de emprego, porque fazíamos muitas perguntas um ao outro. Estávamos realmente nos conhecendo de forma profunda.
No dia seguinte, ele me convidou para ir com ele para Chicago. Como não o conhecia, falei que, se quisesse me ver, teria de ir até onde eu estava —ou marcaríamos no Brasil. Essa conversa aconteceu em 18 de junho. Em 24, ele estava em Ohio.
'Passamos horas conversando'
Eu estudava pela manhã, então Luiz apareceu no meu dormitório à tarde para sairmos para jantar. Estava nervosa para o encontro.
Luiz jura que bastou me ver para saber que nos casaríamos.
Ele é muito espiritualizado. Me contou que, em um momento de angústia, fez uma lista detalhada do que queria encontrar em uma mulher —não só sobre aparência, mas também personalidade. Desde as nossas conversas, ele já tinha percebido que eu me encaixava na descrição.
Saímos e depois passamos horas em um parque conversando bastante, compartilhando muito sobre nossas vidas.
No segundo dia, ele me levou a um musical. Era a segunda vez que nos víamos e, no meio da peça, Luiz disse que estava apaixonado. O sentimento era recíproco, e contei isso a ele. Mas minha pergunta era: 'O que a gente faz agora?'. Ele morava nos EUA, eu no Brasil. Como faríamos dar certo?
'Tirou uma caixa de anel do bolso'
Luiz deveria ter ido embora após o jantar no segundo dia, mas pedi para ele ficar mais um pouco e ele estendeu a estadia. Era meu último dia de aula, então ficaria apenas mais um dia.
Assim que chegou ao meu dormitório para me buscar, os pais dele ligaram por vídeo. Ele já havia falado sobre mim e virou a tela para me mostrar. Fiquei sem jeito, mas conversei um pouco.
Quando chegamos ao restaurante, Luiz começou a se declarar. Achei que iria me pedir em namoro e fiquei nervosa. A gente só se conhecia há três dias! Eu não sabia o que dizer. Meus pais são controladores, e a aprovação deles é importante para mim.
Então, ele tirou uma caixa de anel do bolso e disse: 'Isso não é um anel de namoro nem de compromisso. É um anel de noivado'. Eu disse sim.
No dia seguinte, voltei para o Brasil e ele para a Carolina do Norte.
'Meus pais estavam bravos'
Ao chegar ao Brasil, não consegui me segurar. Contei para meu pai no carro. Ele ficou quieto. Minha irmã adorou a notícia, achou coisa de filme. Minha mãe não aceitou bem, dizia que não existia algo assim.
No dia seguinte, Luiz ligou e quis falar com meu pai. Conversaram por vídeo. Ele explicou que não queria desafiá-los e estava disposto a provar que queria o casamento.
Meu pai gostou dele e combinaram que Luiz viria ao Brasil para conhecê-los — em apenas duas semanas!
Marcamos um almoço. Meus pais estavam bravos comigo e quase não nos falávamos. Mas bastou conhecer Luiz para eles se encantarem.
Aí surgiu outro problema: queríamos casar logo no civil. A ideia era casar e ele voltar para os EUA para terminar os estudos, e eu ficaria no Brasil. No fim do ano, com os dois formados, faríamos uma cerimônia completa.
'Foi tudo precioso'
Meus pais não aprovavam um casamento em três meses. Ficamos brigados, saí de casa. Na semana do meu casamento, que aconteceu em 14 de setembro, mandei mensagem para minha mãe dizendo que queria procurar vestido e a convidei para ir comigo. Ela estava brava e respondeu: 'Vou ver e te aviso'.
Quando estava saindo, ela me mandou mensagem perguntando se eu ainda queria companhia. Encontrei com ela, minha madrinha e minhas tias em um restaurante. Lá, disseram que não aprovavam minha decisão, mas gostavam do Luiz. Por isso, decidiram pagar a festa.
Fiquei muito emocionada. Isso significava que meus pais estavam do meu lado. Chorei na hora. E foi assim que uma festa de casamento aconteceu em três dias.
Casei-me em Riviera de São Lourenço. Tudo o que a decoradora perguntava eu respondia 'branco', porque não havia tempo para pensar em mais nada. Meu vestido foi escolhido e ajustado em dois dias.
Tudo foi muito rápido, mas muito precioso.
Após o casamento, continuamos morando no Brasil até que eu terminasse meus estudos, em dezembro de 2024. Para não perder ritos de passagem, continuamos no país até fevereiro, quando aconteceu minha formatura e colação.
Como meu marido já morava nos EUA e eu já tinha a experiência de morar no país, decidimos nos mudar para Orlando. Trabalhamos com mercado digital direto da Flórida mesmo.
Hoje eu sinto que estou vivendo o que um dia foi uma oração. Me adaptei com muita tranquilidade à minha vida de casada, mesmo com esse noivado relâmpago. O segredo de um casamento feliz é a comunicação, e fazemos isso muito bem."
