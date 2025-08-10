'Fui pedida em casamento três dias depois que nos conhecemos e disse sim'

Determinada a viver seu final feliz, ela manteve a decisão, casou-se e hoje vive uma relação sólida. A Universa, Yanka contou sua história.

'Não coloquei fé'

"Morei com a minha família por seis anos nos Estados Unidos, mas voltamos em 2019, um pouco antes da pandemia. Comecei a estudar direito e, no último ano, minha faculdade fez parceria com uma universidade em Ohio para um curso de três semanas nos EUA. No final de junho de 2024, embarquei.

Luiz disse que soube quando viu Yanka que eles ficariam juntos para sempre Imagem: Acervo pessoal

Na segunda semana no país, recebi uma mensagem no Instagram do Luiz [que é brasileiro e morava nos EUA] dizendo que tinha visto um vídeo meu e me achado muito bonita. Vi o recado, entrei no perfil dele e também o achei bem bonito. Começamos a conversar, mas não o segui. Não coloquei fé.