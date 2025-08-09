'Ódio e meio cruel': advogada comenta aumento dos crimes contra a mulher

A advogada Gabriela Manssur destacou que a violência contra a mulher não apena aumentou nos últimos anos, como também se intensificou a gravidade desse tipo de crime. No videocast Alt Tabet, do Canal UOL, a especialista em direitos das mulheres esclareceu que esses crimes têm sido praticados por meios mais cruéis, com maior ódio por parte dos agressores.
Gabriela afirmou não haver dúvidas de que "a violência contra a mulher está aumentando" no país. "E eu digo mais: o que percebo nos casos que tenho pegado enquanto advogada, que não é só a violência que está aumentando, mas também o ódio empregado nessas violências, o meio cruel em que essas mulheres são violentadas e mortas nas mãos de seus agressores, que são criminosos. É um ódio, raiva, aumento dessa violência com intensificação do modus operandi, e isso é muito grave".
Manssur pondera que esse aumento da violência é reflexo da incapacidade do homem em lidar com a independência feminina. "A independência da mulher, não se submeter a certas coisas, ter a necessidade de valorização enquanto cidadã de primeira categoria, ocupar espaços que antes eram ocupados apenas por homens, isso faz com as mulheres tenham maior valorização e independência, só que os homens não estão preparados para isso, o que gera uma raiva e rejeição que eles não aceitam, e isso reverbera em violência contra a mulher".
Não é uma generalização, mas muitos casos de violência ocorrem porque a mulher resolveu colocar um ponto final no relacionamento abusivo, começou a ter o próprio dinheiro e não se submeter a situações que poderiam ser de violência psicológica ou atos de humilhação, desqualificação, entre outras situações. Tudo isso, aliado a uma cultura muito machista, faz com que essa violência continue intensa e aumente com o tempo. Por isso precisamos combater com rigidez e também com uma transformação cultural para que os homens entendam que não estamos contra ele, mas queremos igualdade de direitos, estar junto lado a lado, nem à frente, nem atrás.
Para a advogada, atualmente também há mais casos de denúncia por parte das vítimas, por isso é importante a conscientização da população. "Hoje em dia a violência contra a mulher é algo divulgado diariamente, o que é importante porque traz conscientização da sociedade desse gave problema, e encoraja também outras mulheres a denunciarem, porque muitas delas se identificam com essas situações, veem o perigo de continuar nesse ciclo de violência, que aumenta de um xingamento, de um controle, ciúme excessivo, para um tapa, espancamento e o feminicídio".
Advogada: Número de denúncias falsas de crimes contra a mulher é irrisório
Manssur admitiu que, sim, há denunciações caluniosas, mas são raras e, na maioria das vezes, elas são percebidas pela Justiça. "Existem, sim, casos em que as mulheres denunciam falsas violências, mas são poucos e são praticamente irrisórios perto do número de casos de violência contra a mulher. Mas nós do sistema de Justiça, especialistas nessa área, quando tem uma denunciação caluniosa a gente percebe na hora, dificilmente passam para uma condenação, ou seja, uma condenação com base em denúncias falsas é muito difícil".
Lei Maria da Penha é a 3ª melhor do mundo, diz advogada
Manssur destacou que a Lei Maria da Penha "é um marco" no combate à violência contra a mulher no Brasil e que, sem ela, "teria sido pior". "Essa é a terceira melhor lei do mundo em termos de combate e prevenção à violência contra a mulher, e já fez muita diferença no Brasil porque prevê mecanismos de proteção e defesa para a mulher. Só está atrás de duas leis — uma chilena e uma espanhola — que têm avanços mais eficazes que a Maria da Penha, como penas mais altas. Porém, sem a Lei Maria da Penha teríamos um aumento maior de violência contra a mulher no Brasil. O que precisamos é de maior rigorismo penal, uma rapidez nesses processos e mais credibilidade à palavra da vítima, porque na maioria das vezes esse crime ocorre entre quatro paredes".
Disque 180: a Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, em todas as cidades do Brasil e mais 16 países. Ela recebe denúncias de violência, reclamações sobre os serviços da rede de atendimento e orienta as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente, encaminhando-as para outros serviços quando necessário. A pessoa não precisa se identificar.
