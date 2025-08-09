Ela descobriu foto íntima no celular: o que define importunação sexual?

Nas imagens, a que Universa teve acesso, um homem mexe no armário onde estão seus pertences por volta de 7h30, enquanto olha para os lados com frequência. Depois, encosta numa grade próxima e fica mexendo no celular, observando o movimento das pessoas.

Thalissa chega cerca de cinco minutos depois, guarda a bolsa, vai ao banheiro e depois desce para a área de treinos. O homem permanece no mesmo lugar até o espaço ficar momentaneamente vazio. Nessa hora, ele vai até o armário de Thalissa, mexe na bolsa dela e segue para o vestiário masculino de mãos vazias.

Em poucos segundos, ele aparece na porta, observa o movimento, retorna para dentro do vestiário e depois sai para abrir novamente a bolsa dela. Ele pega o celular da mulher e volta para perto da grade, aparentemente mexendo no aparelho. Em seguida, entra no vestiário e sai após três minutos, devolvendo o celular na bolsa de Thalissa.

"Na minha bolsa tinha dinheiro, notebook, e ele não pegou nada, só o celular e tirou foto", disse. Ela entrou com uma representação contra o homem, que é manifestar o interesse em processá-lo, mas ainda aguarda decisão sobre se haverá investigação.

Ela trocou de academia e disse ter ficado com medo. "Os policiais me orientaram a andar sempre com a cópia do boletim de ocorrência", afirma.

O que é importunação sexual

Segundo o Código Penal, é "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro". A pena é de reclusão de um a cinco anos, se o ato não constitui crime mais grave.