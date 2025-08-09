Dira Paes conta por que pegou bebê 'emprestado' em gravação de Velho Chico

Mãe de dois meninos, Inácio, 16, e Martin, 8, a atriz Dira Paes em participação no Maria Vai com os Outros, programa apresentado por Maria Ribeiro no Canal UOL, relembrou o episódio em que precisou interromper uma gravação para buscar ajuda médica e acabou amamentando um bebê recém-nascido que não era seu.
Na ocasião, seu filho mais novo tinha quatro meses e a atriz, que na época amamentava, vivia a professora Beatriz na novela Velho Chico, da Rede Globo. Após uma longa viagem para o rio São Francisco, parte dela de carro, Dira chegou ao set de filmagens com os seios cheios de leite. "Sabe quando o peito tá empedrado de leite? [Quando cheguei] eu falei: 'me leva numa maternidade, pelo amor de Deus'. Eu precisava que um bebê mamasse o meu peito", lembrou Dira Paes.
Ela explicou que a bombinha de leite não funcionava e que, já em desespero, pediu ajuda a médicos de plantão. Segundo a atriz, ela havia feito exames de sangue recentemente e teve autorização da equipe médica para buscar a solução alternativa de amamentar o bebê de uma desconhecida.
Eu pedi pra uma mãe e ela me deu o filho dela, Maria. Ela me deu aquele filhinho pra tirar aquele leite que tava me deixando... Eu parecia que ia explodir, então, uma mãe me deu o seu recém-nascido para sugar e me aliviar a vida. Dira Paes
"São essas manas que te salvam. É uma mulher dando a mão pra outra mulher", disse a atriz emocionada ao relembrar o gesto de solidariedade feminina que a ajudou em um momento de dor física e vulnerabilidade.
'Manas' conta história de abusos no Marajó: 'Foi um chamado', diz diretora
A estreia da cineasta Mariana Brennand na direção de ficção veio carregada de urgência e impacto. Longe de uma trama leve, 'Manas' mergulha em um tema árido: os casos de violência e exploração sexual de meninas e mulheres na Ilha do Marajó, no Pará.
Para Brennand, o projeto foi mais do que uma escolha artística. "Eu acho que fui escolhida. Foi um chamado. Não estava esperando", contou a diretora.
Conhecida por seus trabalhos no cinema documental, Brennand revelou que sempre foi apaixonada por filmes que traziam histórias de cunho social e político, e que isso acabou guiando sua trajetória por trás das câmeras. "O documentário me arrebatou. O personagem escolhe a gente, a história escolhe a gente, chama", explicou a diretora.
A ideia para 'Manas' nasceu de um encontro casual com a cantora Fafá de Belém, durante um almoço em São Paulo. As duas conversavam sobre o lançamento do longa sobre seu tio-avô "Francisco Brennand", dirigido também por Marianna Brennand, quando Fafá compartilhou relatos de denúncias de abusos sexuais envolvendo meninas e adolescentes no Marajó.
Tempos depois, Fafá apresentou-lhe a irmã Marie Henriqueta, freira que atua diretamente com vítimas, e o delegado Rodrigo Amorim, duas figuras centrais que inspiraram a personagem da atriz Dira Paes no filme. Esse encontro foi crucial para que a diretora optasse por fazer de 'Manas' uma obra ficcional.
Conversando com a Henriqueta, eu entendi que não seria possível fazer um documentário. Como que eu ia chamar uma mulher, uma criança, pra recontar uma situação traumática que é isso, né? Você não pode reviver um trauma. É muito violento. Mariana Brennand
Brasileiro vive patriotismo de outro país, diz Dira Paes: 'Amam a Flórida'
'O cinema brasileiro presta, e muito', mas ainda não tem o reconhecimento merecido, diz a atriz e estreante na direção com o longa 'Pasárgada', Dira Paes. A artista ainda criticou o que chamou de "patriotismo de outro país" por parte dos brasileiros que não valorizam suas raízes, arte e cultura.
A gente vive um patriotismo de outro país. O brasileiro é patriota querendo estar nos Estados Unidos. Então, é um patriotismo errado. Um patriotismo que não ama sua própria terra. Um patriotismo que ama a Flórida. Dira Paes
No papo, a colunista de Universa Maria Ribeiro citou um exemplo comum: quando alguém quer elogiar um filme nacional, muitas vezes diz que ele "tem som de filme gringo".
Para Dira, a raiz do problema está nesse desejo de parecer com o outro e celebrar um "ideal americano de ser".
"A gente não pode esquecer esse DNA que vem do cinema brasileiro que merece e não tem esse reconhecimento como poderia ter do seu público brasileiro", explicou Dira Paes.
'Maria vai com os Outros' no UOL:
Maria Vai com os Outros é exibido toda quinta no YouTube de Universa e, às 22h, no Canal UOL na TV, com reprise aos sábados, às 22h30.
O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074), no UOL Play, no TCL Channel (canal nº 2750) e no LG Channels (canal nº 139).
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.