Dira Paes conta por que pegou bebê 'emprestado' em gravação de Velho Chico

Mãe de dois meninos, Inácio, 16, e Martin, 8, a atriz Dira Paes em participação no Maria Vai com os Outros, programa apresentado por Maria Ribeiro no Canal UOL, relembrou o episódio em que precisou interromper uma gravação para buscar ajuda médica e acabou amamentando um bebê recém-nascido que não era seu.

Na ocasião, seu filho mais novo tinha quatro meses e a atriz, que na época amamentava, vivia a professora Beatriz na novela Velho Chico, da Rede Globo. Após uma longa viagem para o rio São Francisco, parte dela de carro, Dira chegou ao set de filmagens com os seios cheios de leite. "Sabe quando o peito tá empedrado de leite? [Quando cheguei] eu falei: 'me leva numa maternidade, pelo amor de Deus'. Eu precisava que um bebê mamasse o meu peito", lembrou Dira Paes.

Ela explicou que a bombinha de leite não funcionava e que, já em desespero, pediu ajuda a médicos de plantão. Segundo a atriz, ela havia feito exames de sangue recentemente e teve autorização da equipe médica para buscar a solução alternativa de amamentar o bebê de uma desconhecida.