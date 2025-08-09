Frota diz que fez capas da G por 'gostar de aparecer': 'Amava ser desejado'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o vereador e ator Alexandre Frota contou o que fez aceitar convites para posar para a G Magazine.
Frota protagonizou cinco capas da revista. "Fiz 5 capas da G e todas foram produzidas e roteirizadas por mim. Todas foram recordes de vendas. Tinha que fazer o público ser sedento pela situação, esse era o objetivo. Eu topei porque eu gostava de aparecer. Eu amava ser desejado. Tinha o dinheiro que vinha, claro. Mas ser desejado... De repente eu era o símbolo sexual do público gay."
Frota afirmou ainda que uma das fotos feitas para a revista é frequentemente usada para atacá-lo nas redes sociais. Na imagem, ele está entre dois homens numa piscina, com uma uva na boca. "Toda vez que a esquerda ou a direita querem me atacar, eles mandam para mim como se fosse me incomodar, e eu amo essa foto", comenta.
Frota descarta reaproximação com 1º filho: 'Não tentei e não vou tentar'
O ator falou sobre a relação conturbada com o primeiro filho, Mayã Frota, de 27 anos. "Não tentei e não vou tentar [reaproximação]. É uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Sou um grande pai. Eu não vivi isso porque tive uma relação muito conturbada a com a mãe dele e isso me afastou muito deles. Fechei a tampa e virei a página. Não tenho mais nenhuma responsabilidade com ele. Cumpri todas elas. Foram 24 anos com pensão."
Ex-bolsonarista, Frota diz que hoje é de centro-esquerda: 'Bem moderado'
Alexandre Frota contou como foi atacado ao romper com o governo Bolsonaro e como se coloca politicamente hoje. "Fui metralhado. Tive um apedrejamento medieval nas redes sociais. Hoje, eu sou centro-esquerda, bem moderado. Trabalho pelo social. Minha guerra hoje foi para me desvencilhar da esfera federal. Fui muito ferido, apanhei muito."
