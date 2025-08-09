Frota diz que fez capas da G por 'gostar de aparecer': 'Amava ser desejado'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o vereador e ator Alexandre Frota contou o que fez aceitar convites para posar para a G Magazine.

Frota protagonizou cinco capas da revista. "Fiz 5 capas da G e todas foram produzidas e roteirizadas por mim. Todas foram recordes de vendas. Tinha que fazer o público ser sedento pela situação, esse era o objetivo. Eu topei porque eu gostava de aparecer. Eu amava ser desejado. Tinha o dinheiro que vinha, claro. Mas ser desejado... De repente eu era o símbolo sexual do público gay."

Frota afirmou ainda que uma das fotos feitas para a revista é frequentemente usada para atacá-lo nas redes sociais. Na imagem, ele está entre dois homens numa piscina, com uma uva na boca. "Toda vez que a esquerda ou a direita querem me atacar, eles mandam para mim como se fosse me incomodar, e eu amo essa foto", comenta.