Para usar só ou acompanhada: saiba como escolher o sex toy ideal para você

Nos papos entre amigas, tem sido mais comum o tema "sex toys" entrar em pauta e até Anitta, Bruna Marquezine e outras famosas falam sobre o assunto com naturalidade.
Por mais que o assunto esteja cada vez mais comum, sair comprando um brinquedo erótico não é tão simples assim. Basta uma navegação rápida por um site de venda de sex toys para se deparar com diversos nomes e modelos de produtos.
E é aí que surge a dúvida: o que comprar? Será que existe um ideal para cada mulher?
Fizemos um glossário básico de como desmistificar esses produtos na escolha. As opções são muitas e alguma vai dar "match" com seu prazer.
Dildo
O que é: Esse produto se assemelha ao formato do pênis e pode ser encontrado em diversos tamanhos, diâmetros, cores e texturas. Há dildos de plástico, de silicone, de vidro e até de cristal, acredita?
Ideal para: mulheres que sentem mais prazer durante a penetração e que não precisam de muito estímulo clitoriano para atingir o orgasmo.
Vibrador
O que é: como o nome já diz, a diferença principal entre eles e um dildo é a vibração. Neste modelo, você encontrará brinquedos eróticos que não necessariamente se assemelham ao formato do pênis, que são pensados para penetração dupla, de diferentes tamanhos. Eles são os modelos com maior diversidade de estilos, cores e tamanhos.
Ideal para: a mulher que curte penetração, mas gosta de ter seu clitóris estimulado ao mesmo tempo, esse é o seu modelo ideal de sex toy. Há uma variedade grande dos níveis de vibração, dos mais suaves aos mais intensos.
Bullet
O que é: Ainda dentro da categoria dos vibradores, o bullet não é ideal para a penetração, e sim para o estímulo do clitóris. Pequenos e discretos, eles podem ser guardados em qualquer lugar e ocupam pouco espaço. Geralmente em formato de cápsula, você consegue encontrar modelos com diferentes níveis de vibração e que podem, inclusive, ser comandados por controle remoto —para quem quiser trazer o parceirx para a brincadeira.
Ideal para: bullets costumam ser uma ótima "porta de entrada" no universo do sex toys, ideal para mulheres que ainda não compraram seu primeiro brinquedinho. Por serem discretos e pequenos, geralmente são menos intimidadores e de fácil manuseio. Eles também costumam ser os mais baratos do mercado, o que é ótimo para iniciantes que ainda não estão dispostas a gastar muito com esse tipo de compra.
Sugador de Clitóris
O que é: os queridinhos do momento e garantia de prazer para a grande maioria das mulheres. A função desse sex toy é tentar imitar ao máximo o sexo oral usando a sucção. Sua ergonomia é pensada para o foco dessa região da vulva, potencializando o prazer na hora da masturbação.
Ideal para: quem não se importa em pagar mais caro, mas quer ter um orgasmo garantido.
* Conteúdo publicado originalmente em 28/4/2023
