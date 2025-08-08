Para usar só ou acompanhada: saiba como escolher o sex toy ideal para você

Ideal para: a mulher que curte penetração, mas gosta de ter seu clitóris estimulado ao mesmo tempo, esse é o seu modelo ideal de sex toy. Há uma variedade grande dos níveis de vibração, dos mais suaves aos mais intensos.

Bullet

O que é: Ainda dentro da categoria dos vibradores, o bullet não é ideal para a penetração, e sim para o estímulo do clitóris. Pequenos e discretos, eles podem ser guardados em qualquer lugar e ocupam pouco espaço. Geralmente em formato de cápsula, você consegue encontrar modelos com diferentes níveis de vibração e que podem, inclusive, ser comandados por controle remoto —para quem quiser trazer o parceirx para a brincadeira.

Ideal para: bullets costumam ser uma ótima "porta de entrada" no universo do sex toys, ideal para mulheres que ainda não compraram seu primeiro brinquedinho. Por serem discretos e pequenos, geralmente são menos intimidadores e de fácil manuseio. Eles também costumam ser os mais baratos do mercado, o que é ótimo para iniciantes que ainda não estão dispostas a gastar muito com esse tipo de compra.

Sugador de Clitóris

O que é: os queridinhos do momento e garantia de prazer para a grande maioria das mulheres. A função desse sex toy é tentar imitar ao máximo o sexo oral usando a sucção. Sua ergonomia é pensada para o foco dessa região da vulva, potencializando o prazer na hora da masturbação.