Mamilos eretos e volumosos: como funciona o preenchimento, ou nipple filler

Apesar de oferecer um aumento de volume, o ácido hialurônico não é capaz de projetar totalmente a papila. "Pode ser necessário mais de um procedimento, com intervalo mínimo de 40 dias", afirma Ferreira. A quantidade de substância a ser injetada varia entre os pacientes. "Por sessão, costumo aplicar 1 ml, sendo 0,5 ml de cada lado. Na próxima sessão, repetimos o volume [injetado] até conseguirmos uma boa projeção". Segundo a especialista, a duração médica do preenchimento é de um ano.

Procedimento tem diferentes indicações

Algumas pessoas optam pela técnica com objetivos estéticos. Para certas pacientes, o preenchimento é escolhido para corrigir mamilos planos com diferentes causas, como a própria anatomia da mama —nesse caso, a paciente deseja um mamilo que fique sempre "marcando na roupa", explica Ferreira— ou disfunções hormonais, que também devem ser investigadas em paralelo.

Além da função estética, o preenchimento também é procurado por pacientes que querem realizar uma reconstrução mamária. Mulheres que passaram por uma mastectomia, em que há a remoção total ou parcial das mamas, podem recorrer ao ácido hialurônico. "O procedimento, porém, tem baixa eficiência em pacientes que fizeram radioterapia", alerta Ferreira. Em casos oncológicos, é fundamental passar por avaliação com o médico responsável pelo tratamento para analisar a viabilidade do preenchimento.

Pacientes que realizaram mastectomia podem se beneficiar do preenchimento de mamilos Imagem: Getty Images/iStockphoto

Após a realização do preenchimento, a paciente deve seguir uma série de cuidados. "É recomendado utilizar um intermediário de amamentação [bicos de silicone] no pós para proteger a projeção [do mamilo], para que a própria sustentação do sutiã não deforme ou atrapalhe a projeção que conseguimos de forma imediata", explica a especialista.