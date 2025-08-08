Mamilos eretos e volumosos: como funciona o preenchimento, ou nipple filler

O preenchimento de mamilos, ou nipple filler, já foi realizado por famosas como Gracyanne Barbosa e Kim Kardashian. Mas além do fim estético, o procedimento, usado para aumentar a projeção e o volume dos mamilos, pode ser indicado em casos de reconstrução mamária.
Como o preenchimento de mamilos é feito
Técnica é minimamente invasiva e realizada com ácido hialurônico. A injeção da substância acontece na papila, ou seja, na região central e mais projetada do mamilo. Cerca de dois a três dias após a aplicação, o ácido hialurônico passa a se integrar com o tecido do local, gerando uma projeção extra.
O preenchimento dos mamilos pode ser feito em consultório médico e tende a ser indolor. "Usamos cremes anestésicos, e o próprio ácido hialurônico costuma ter anestésico na fórmula", explica Ana Paula Camargo Ferreira, membro titular da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica) e chefe de equipe de Reconstrução de Mama do Núcleo de Mastologia do Hospital Sírio Libanês.
Apesar de oferecer um aumento de volume, o ácido hialurônico não é capaz de projetar totalmente a papila. "Pode ser necessário mais de um procedimento, com intervalo mínimo de 40 dias", afirma Ferreira. A quantidade de substância a ser injetada varia entre os pacientes. "Por sessão, costumo aplicar 1 ml, sendo 0,5 ml de cada lado. Na próxima sessão, repetimos o volume [injetado] até conseguirmos uma boa projeção". Segundo a especialista, a duração médica do preenchimento é de um ano.
Procedimento tem diferentes indicações
Algumas pessoas optam pela técnica com objetivos estéticos. Para certas pacientes, o preenchimento é escolhido para corrigir mamilos planos com diferentes causas, como a própria anatomia da mama —nesse caso, a paciente deseja um mamilo que fique sempre "marcando na roupa", explica Ferreira— ou disfunções hormonais, que também devem ser investigadas em paralelo.
Além da função estética, o preenchimento também é procurado por pacientes que querem realizar uma reconstrução mamária. Mulheres que passaram por uma mastectomia, em que há a remoção total ou parcial das mamas, podem recorrer ao ácido hialurônico. "O procedimento, porém, tem baixa eficiência em pacientes que fizeram radioterapia", alerta Ferreira. Em casos oncológicos, é fundamental passar por avaliação com o médico responsável pelo tratamento para analisar a viabilidade do preenchimento.
Após a realização do preenchimento, a paciente deve seguir uma série de cuidados. "É recomendado utilizar um intermediário de amamentação [bicos de silicone] no pós para proteger a projeção [do mamilo], para que a própria sustentação do sutiã não deforme ou atrapalhe a projeção que conseguimos de forma imediata", explica a especialista.
Apesar de ser mais procurado por mulheres, os homens também podem se beneficiar do método. "Este tipo de preenchimento é muito utilizado por homens que realizaram cirurgia de ginecomastia [aumento benigno da glândula mamária masculina] e ficaram com alguma depressão na região da aréola e mamilo", explica Aline Prado de Almeida, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia.
Riscos, cuidados e contraindicações
Entre as possíveis complicações, estão hematomas, edemas ou alterações da sensibilidade no local. "Pode acontecer também a aplicação intravascular [dentro dos vasos sanguíneos e linfáticos] de forma inadvertida. Por isso, é essencial que [o profissional] seja um médico, com conhecimento de anatomia, para fazer a aplicação", diz Ferreira.
Uma das principais complicações, no entanto, é uma eventual infecção. "Qualquer substância inserida no local implica o risco de infecção, pois o mamilo tem contato com o meio ambiente externo", explica Maiéve Corralo, membro da SBCP. Segundo a médica, abcessos e mastite podem fazer com que o quadro inflamatório evolua. "É importante ter cuidado com modismos e procedimentos difundidos nas redes sociais", alerta.
Quando bem realizada, a técnica não interfere no funcionamento da mama. No entanto, em casos de exceção, o preenchimento pode provocar a obstrução dos ductos mamários, que ficam próximos à região em que a substância é inserida. "Caso não haja queixas, podemos apenas observar. Se houver dor ou desconforto local, talvez seja necessária uma conduta direcionada, indicada pelo especialista a depender da gravidade da obstrução", explica Almeida.
O procedimento nos mamilos é reversível. "Caso a paciente por algum motivo não queira manter o ácido hialurônico, é possível aplicarmos a hialuronidase [enzima que dissolve o ácido hialurônico dos preenchimentos] e fazer o produto desaparecer", diz Ferreira.
Gestantes e pessoas que amamentam não podem realizar o preenchimento dos mamilos. Ainda entre os grupos contraindicados, estão os pacientes com alergia conhecida ao ácido hialurônico, com lesões e/ou infecções ativas na região, e com doenças sistêmicas descompensadas, já que estes quadros aumentam o risco para complicações. "É o caso do diabetes mal controlado, por exemplo", alerta Almeida.
Caso opte por realizar o nipple filler, confira o material utilizado e as credenciais e a capacitação do profissional que irá realizar o preenchimento. "O importante é utilizar o produto adequado, o ácido hialurônico, que tem sua segurança comprovada, além de sempre realizar o procedimento com um profissional devidamente capacitado", ressalta Almeida.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.