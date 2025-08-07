Lei Maria da Penha é a 3ª melhor do mundo, diz advogada Gabriela Manssur

Gabriela cita exemplos da eficácia da Maria da Penha no Brasil, como a criação de varas específicas para cuidar desses casos. "Existem instrumentos como a especialização de varas, que antes os crimes de violência contra a mulher iam para varas comuns, eram deixados de lado porque não estávamos tratando de réus presos, e muitas vezes esses crimes eram tidos como de menores potenciais ofensivos. Com essa especialização das varas esses crimes têm tramitações próprias, com especialistas nessa área de combate à violência contra a mulher".

Advogada: Número de denúncias falsas de crimes contra a mulher é irrisório

Manssur admitiu que, sim, há denunciações caluniosas, mas são raras e, na maioria das vezes, elas são percebidas pela Justiça. "Existem, sim, casos em que as mulheres denunciam falsas violências, mas são poucos e são praticamente irrisórios perto do número de casos de violência contra a mulher. Mas nós do sistema de Justiça, especialistas nessa área, quando tem uma denunciação caluniosa a gente percebe na hora, dificilmente passam para uma condenação, ou seja, uma condenação com base em denúncias falsas é muito difícil".

Advogada comenta aumento dos crimes contra mulher

Gabriela afirmou não haver dúvidas de que "a violência contra a mulher está aumentando" no país. "E eu digo mais: o que percebo nos casos que tenho pegado enquanto advogada, que não é só a violência que está aumentando, mas também o ódio empregado nessas violências, o meio cruel em que essas mulheres são violentadas e mortas nas mãos de seus agressores, que são criminosos. É um ódio, raiva, aumento dessa violência com intensificação do modus operandi, e isso é muito grave".

Manssur pondera que esse aumento da violência é reflexo da incapacidade do homem em lidar com a independência feminina. "A independência da mulher, não se submeter a certas coisas, ter a necessidade de valorização enquanto cidadã de primeira categoria, ocupar espaços que antes eram ocupados apenas por homens, isso faz com as mulheres tenham maior valorização e independência, só que os homens não estão preparados para isso, o que gera uma raiva e rejeição que eles não aceitam, e isso reverbera em violência contra a mulher".