Gravidez após adoção: por que acontece com algumas mulheres?

Não é incomum encontrarmos histórias de casais que, após anos tentando engravidar sem sucesso, se viram "grávidos" após adotarem uma criança ou depois de desistir de ter filhos. Por esse motivo, a crença de que a mulher vai engravidar quando "desencanar" é bastante difundida popularmente. Mas seria ela verdadeira?
Curiosamente, não existem dados científicos que apoiem essa afirmação —que, sim, é um mito recorrente em todo o mundo. De acordo com a entidade norte-americana Resolve.org, a Associação Nacional de Infertilidade, os estudos conduzidos até agora mostram que a taxa de gravidez após adoção é a mesma dos casais que não adotam.
"Estatisticamente falando, quando você faz o trabalho científico, não há diferença nos números", afirma a médica obstetra Joice Armelin, de São Paulo. Segundo ela, essa impressão nasce da nossa tendência em prestar atenção apenas nos casais que conseguiram engravidar e não nos que apenas adotaram e seguiram a vida normalmente.
É o famoso "viés de confirmação", expressão da psicologia que explica a nossa tendência em interpretar informações com base nas crenças e concepções pessoais que temos individualmente, ignorando dados ou informações que contradizem isso e reforçando as próprias opiniões sobre determinado assunto. "A narrativa é 'nossa, olha lá, adotou, ficou tranquila e engravidou', mas não os dados não comprovam essa relação", diz a médica.
Estresse e dificuldade para engravidar
A infertilidade da mulher não é um fenômeno simples de ser explicado: causas físicas, ambientais e emocionais podem estar envolvidas. Por isso, a mulher precisa ser avaliada de forma cuidado por um especialista para ter um diagnóstico adequado nesse momento tão delicado.
Sabe-se, no que o estresse emocional pode, sim, ser um fator negativo a mais para quem está tentando engravidar. "Em geral, não é a única causa, mas pode potencializar causas orgânicas já existentes", explica o psiquiatra Eduardo Perin, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) pelo Ambulatório de Ansiedade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP).
"Por exemplo, uma mulher com ovários policísticos ou endometriose pode ter sua fertilidade ainda mais prejudicada quando está sob forte estresse. O mesmo vale para o parceiro, pois o estresse afeta também a produção de espermatozoides. Ou seja, ele não costuma atuar isoladamente, mas pode ser um fator significativo no quadro geral", explica.
Por outro lado, a percepção de controle e a pressão interna da mulher que tenta engravidar podem aumentar a liberação de cortisol e outros hormônios do estresse que, em excesso, podem influenciar negativamente na ovulação e no processo como um todo. "A mulher pode ter problemas no sono, no apetite, na aderência aos tratamentos e até reduzir a frequência e a qualidade das relações sexuais", diz Perin.
Fatores que influenciam na fertilidade feminina
De acordo com Armelin, a principal variável que vai influenciar na chance de gestação espontânea é a idade da mulher. "As mulheres mais jovens, claro, têm mais chance de engravidarem espontaneamente", afirma a médica. Isso porque a mulher nasce com uma quantidade finita de óvulos e vai perdendo ao longo da vida, reduzindo a sua reserva ovariana. Após os 35 anos, tanto a quantidade desses óvulos como a qualidade também cai, o que dificulta a concepção.
Outros fatores que também podem influenciar negativamente incluem:
Estilo de vida: poluição sonora e do ar foram associados a um risco maior de infertilidade entre mulheres acima dos 35 anos, mas ainda são necessários mais estudos para se entender melhor esse mecanismo.
Peso corporal: os extremos são ruins. Na obesidade, a mulher pode sofrer com desequilíbrios hormonais que prejudicam a ovulação (anovulação), enquanto o baixo peso pode levar a dificuldade de ovular e complicações na gravidez.
Quando procurar um médico?
Tanto a OMS (Organização Mundial da Saúde) como a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva recomendam que o casal busque orientação médica após 12 meses de tentativas sem gravidez, se a mulher tiver menos de 35 anos; ou após seis meses, caso ela tenha 35 anos ou mais.
Nesses casos, o médico deve pedir exames para avaliar a fertilidade do casal —e não só da mulher— como análise de reserva ovariana, ultrassom pélvico, histerossalpingografia (avaliação das trompas) e espermograma.
Vale lembrar que, em qualquer etapa dessa jornada, é importante buscar auxílio psicológico em caso de grande sofrimento emocional. "É essencial validar essa dor. A frustração de não engravidar pode gerar sentimentos de inadequação, tristeza, raiva e até mesmo quadros depressivos", diz Perin. "Não se trata apenas de 'relaxar', mas de criar espaços seguros para falar sobre essa vivência."
Armelin lembra que a frustração de não engravidar pode ser muito pesada para quem a carrega. "Só quem consegue dimensionar é quem passou pela situação, quem vê de fora sem nunca ter passado por isso, não consegue dimensionar o quão aflitivo é para os pacientes que têm o desejo de gestação não conseguirem atingir esse objetivo", afirma.
Para ela, é importante fazer atividades que ajudem a liberar esse estresse, como exercícios físicos regulares e práticas como ioga, mindfullness e acupuntura. "Isso ajuda a aumentar as endorfinas no corpo, as pessoas conseguem respirar de novo", reflete.
Já Perin complementa reforçando a importância do atendimento psicológico desses pacientes. "A mulher e o casal precisam muitas vezes de suporte que vá além do ginecologista ou do especialista em reprodução porque o sofrimento psíquico associado à infertilidade pode gerar crises de identidade, afetar o relacionamento e impactar decisões clínicas importantes", afirma.
"Um acompanhamento psicológico competente pode ajudar na ressignificação dessa experiência, na manutenção da autoestima e no preparo emocional para lidar com todas as possibilidades, incluindo a decisão por tratamentos de reprodução assistida ou adoção", finaliza.
