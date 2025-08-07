Gravidez após adoção: por que acontece com algumas mulheres?

Não é incomum encontrarmos histórias de casais que, após anos tentando engravidar sem sucesso, se viram "grávidos" após adotarem uma criança ou depois de desistir de ter filhos. Por esse motivo, a crença de que a mulher vai engravidar quando "desencanar" é bastante difundida popularmente. Mas seria ela verdadeira?

Curiosamente, não existem dados científicos que apoiem essa afirmação —que, sim, é um mito recorrente em todo o mundo. De acordo com a entidade norte-americana Resolve.org, a Associação Nacional de Infertilidade, os estudos conduzidos até agora mostram que a taxa de gravidez após adoção é a mesma dos casais que não adotam.

"Estatisticamente falando, quando você faz o trabalho científico, não há diferença nos números", afirma a médica obstetra Joice Armelin, de São Paulo. Segundo ela, essa impressão nasce da nossa tendência em prestar atenção apenas nos casais que conseguiram engravidar e não nos que apenas adotaram e seguiram a vida normalmente.