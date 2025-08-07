Brasileiro vive patriotismo de outro país, diz Dira Paes: 'Amam a Flórida'

Para Dira, a raiz do problema está nesse desejo de parecer com o outro e celebrar um "ideal americano de ser".

"A gente não pode esquecer esse DNA que vem do cinema brasileiro que merece e não tem esse reconhecimento como poderia ter do seu público brasileiro", explicou Dira Paes.

Dira Paes conta por que pegou bebê 'emprestado' em gravação de Velho Chico

Mãe de dois meninos, Inácio, 16, e Martin, 8, Dira Paes relembrou o episódio em que precisou interromper uma gravação para buscar ajuda médica e acabou amamentando um bebê recém-nascido que não era seu.

Na ocasião, seu filho mais novo tinha quatro meses e a atriz, que na época amamentava, vivia a professora Beatriz na novela Velho Chico, da Rede Globo. Após uma longa viagem para o rio São Francisco, parte dela de carro, Dira chegou ao set de filmagens com os seios cheios de leite. "Sabe quando o peito tá empedrado de leite? [Quando cheguei] eu falei: 'me leva numa maternidade, pelo amor de Deus'. Eu precisava que um bebê mamasse o meu peito", lembrou Dira Paes.

Ela explicou que a bombinha de leite não funcionava e que, já em desespero, pediu ajuda a médicos de plantão. Segundo a atriz, ela havia feito exames de sangue recentemente e teve autorização da equipe médica para buscar a solução alternativa de amamentar o bebê de uma desconhecida.