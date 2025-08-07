Coito interrompido: método é falho, não protege de ISTs e atrapalha prazer

O coito interrompido, prática que consiste em retirar o pênis da vagina antes da ejaculação, é um método contraceptivo conhecido, mas possui baixa efetividade. Isso porque as secreções produzidas pelo pênis na fase de excitação podem conter espermatozoides viáveis, tornando a prática pouco segura para prevenir a gravidez. Além disso, o método não protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), razão pela qual não é indicado para relações casuais.

A responsabilidade pelo uso do método contraceptivo deve ser compartilhada entre os parceiros. Quando o coito interrompido é adotado, o risco de gravidez indesejada permanece alto, o que pode gerar responsabilidades judiciais e financeiras para os envolvidos. O uso do preservativo continua sendo o recomendado, especialmente em relações casuais, pois além de prevenir a gravidez, protege contra ISTs. Também existe a possibilidade de utilização do preservativo feminino como alternativa.

A taxa de falha do coito interrompido pode chegar a 28%, dependendo da fase do ciclo menstrual da mulher. Por isso, esse método só deve ser considerado em casais que aceitam a possibilidade de uma gravidez inesperada. A maior preocupação dos especialistas, entretanto, é com a transmissão de doenças como HIV, hepatites, vaginoses e HPV, que o coito interrompido não previne.