Coito interrompido: método é falho, não protege de ISTs e atrapalha prazer

O coito interrompido, prática que consiste em retirar o pênis da vagina antes da ejaculação, é um método contraceptivo conhecido, mas possui baixa efetividade. Isso porque as secreções produzidas pelo pênis na fase de excitação podem conter espermatozoides viáveis, tornando a prática pouco segura para prevenir a gravidez. Além disso, o método não protege contra infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), razão pela qual não é indicado para relações casuais.
A responsabilidade pelo uso do método contraceptivo deve ser compartilhada entre os parceiros. Quando o coito interrompido é adotado, o risco de gravidez indesejada permanece alto, o que pode gerar responsabilidades judiciais e financeiras para os envolvidos. O uso do preservativo continua sendo o recomendado, especialmente em relações casuais, pois além de prevenir a gravidez, protege contra ISTs. Também existe a possibilidade de utilização do preservativo feminino como alternativa.
A taxa de falha do coito interrompido pode chegar a 28%, dependendo da fase do ciclo menstrual da mulher. Por isso, esse método só deve ser considerado em casais que aceitam a possibilidade de uma gravidez inesperada. A maior preocupação dos especialistas, entretanto, é com a transmissão de doenças como HIV, hepatites, vaginoses e HPV, que o coito interrompido não previne.
Método também afeta prazer
Além disso, o coito interrompido pode impactar negativamente o prazer sexual, pois a interrupção da relação ocorre justamente no momento do clímax masculino. A mulher pode se sentir frustrada, e o homem fica sobrecarregado pela necessidade de controlar o momento da ejaculação, o que nem sempre é possível. A tensão causada pela atenção constante para não errar o timing também pode prejudicar a experiência.
Combinar o coito interrompido com o método da tabelinha, em que a mulher observa seu ciclo menstrual e o muco vaginal para identificar os dias férteis, pode aumentar a eficácia do método, mas ainda assim não oferece segurança equivalente a outras formas de contracepção.
Com os avanços tecnológicos, há métodos contraceptivos mais eficientes e confortáveis, tanto hormonais — como pílulas, injeções e DIUs hormonais — quanto não hormonais, como o DIU de cobre ou prata, que não interferem no ciclo menstrual nem causam efeitos colaterais como ganho de peso ou aumento da oleosidade.
É importante destacar que, apesar da variedade de métodos para evitar a gravidez, nenhum deles protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Somente o uso correto e consistente do preservativo masculino ou feminino oferece essa dupla proteção.
Fontes: Carolina Ambrogini, ginecologista e obstetra da Unifesp; e Lígia Santos, ginecologista, especialista em sexualidade
*Com matéria publicada em 02/05/2022
