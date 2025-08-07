Camgirls relatam burnout, violência e abandono e adoecem sem proteção legal

A assistência psicológica, quando vem, é quase sempre emergencial, em momentos de crise.

Propostas em debate e o limbo legislativo

O debate legislativo sobre trabalho sexual avançou em 2025 com um Projeto de Lei do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que propõe criminalizar a prostituição de rua em todo o território nacional.

O foco nas trabalhadoras de rua reforça a ideia de que há formas aceitáveis e inaceitáveis de vender conteúdos sexuais. "É uma tentativa de criar hierarquias em um trabalho estruturalmente estigmatizado", resume Mira.

A justificativa oficial do projeto de lei fala em "proteger mulheres em situação de vulnerabilidade", mas, para fontes ouvidas pela reportagem, a proposta escancara um meio de higienizar um tipo de prostituição enquanto silencia sobre outra: a digital, igualmente precarizada, sem regulação e cada vez mais lucrativa para as plataformas.

Lívia*, 28, psicóloga e camgirl, reconhece essa lógica de normalização do sofrimento no ambiente digital: "Existe uma violência institucional, porque depois de um assédio, de um vazamento [de dados], você tem que ligar a câmera e fingir que está tudo bem. Porque senão você não ganha dinheiro. Você tem que seduzir", ironiza.

A diferença entre o trabalho digital e de rua, para a psicóloga Vanessa, está apenas na forma: "Uma está sujeita ao risco físico, outra à exposição digital. Mas as duas são atravessadas pela violência, pela ausência de direitos, pelo sofrimento psíquico e pelo estigma". É esse esgotamento emocional constante, muitas vezes naturalizado, que adoece mulheres em todas as frentes do trabalho sexual.