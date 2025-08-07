Camgirls relatam burnout, violência e abandono e adoecem sem proteção legal
Camgirls —trabalhadoras sexuais digitais que fazem transmissões ao vivo na internet— enfrentam xingamentos, ameaças de estupro e outras formas de violência como parte da rotina. Além do abuso verbal constante, elas relatam casos extremos: usuários que se conectam com crianças ao fundo da câmera, cenários de violência doméstica e até menores de idade fingindo ser adultos para acessar conteúdo.
Essa exposição intensa, aliada a jornadas exaustivas e insegurança digital, tem gerado impactos profundos na saúde mental dessas profissionais. A competição acirrada, a falta de garantias trabalhistas e a instabilidade financeira formam um ambiente propício para transtornos psicológicos.
A reportagem de Universa conversou com quatro camgirls para entender os abusos que enfrentaram e como é a relação com as plataformas.
Exaustão, abuso e adoecimento
Tina*, 23, desenvolveu síndrome de burnout após meses de trabalho noturno no Câmera Privê, onde atuava por até 12 horas por dia. Trocava o dia pela madrugada para lucrar mais, quando havia menos concorrência e usuários dispostos a pagar melhor. A rotina sem pausas levou a crises de ansiedade, lapsos de memória e uma sensação constante de sufocamento.
"Qualquer coisinha boba me fazia chorar por horas", relata. Ela também desenvolveu amnésia parcial: "Não consigo me lembrar de todas as lives que fiz".
Entre os episódios mais marcantes, ela conta sobre um cliente, profissional da saúde, que pediu que ela usasse touca e fingisse ser careca. Depois, ele revelou que queria que ela fingisse ser uma paciente dele com câncer porque "sentia muito tesão" nelas. "Imagina um cara que era pra estar cuidando de você pensando em te estuprar?", diz. Tina o denunciou à plataforma, mas sabia que ele poderia criar uma nova conta facilmente.
Plataformas lucram, proteção falha
Criado em 2013, o Câmera Privê afirma ter 50 mil cammodels cadastradas, mil modelos online diariamente, 50 mil usuários pagantes e três milhões de visitantes por dia —questionado, o faturamento anual não foi divulgado.
Os contratos obtidos pela reportagem de Universa mostram que a plataforma retém 50% do valor arrecadado pelas modelos —o site usa o nome de OnCam LTDA. Segundo Tina, isso vale para minutos de transmissão, presentes virtuais, vendas de fotos, vídeos e até mensagens privadas —tudo é pago pelos usuários dentro das plataformas.
O site se define como "prestador de serviços de tecnologia" e afirma oferecer ferramentas de bloqueio, proteção de dados e um ambiente seguro, em conformidade com a legislação. Ainda assim, muitas profissionais denunciam a falta de suporte real em casos de abuso ou crimes.
Mira, 26, camgirl e pesquisadora de ciências humanas, diz que "o contrato não é feito para ser justo com você, ele é feito para proteger a empresa".
Outras plataformas também movimentam cifras bilionárias com trabalhadoras sexuais digitais: o OnlyFans pagou US$ 6,6 bilhões a modelos em 2023. O Privacy, brasileiro, tem 220 mil influenciadores e 24 milhões de usuários mensais. A Fatal Model, focada em acompanhantes, possui 32 mil cadastradas. Apesar dos modelos distintos de serviço, a precariedade é comum.
Catrina*, veterana no mercado de webcams, vai mensalmente à delegacia de crimes cibernéticos com provas de ameaças. Mesmo assim, nada se resolve. "Você sente que está sempre em risco, mas sem direito a nada. O cara que me perseguiu usava VPN, mandava minha localização. E não aconteceu nada", relata. Ela critica a imagem de "dinheiro fácil" associada ao setor: "É muito perigoso. Porque prostituição é prostituição".
Exclusividade e pirataria digital
A exclusividade imposta por algumas plataformas também limita a autonomia. Tina relata que foi proibida, com a atualização do contrato, de fazer transmissões simultâneas em outros sites —antes, manter-se online em mais de um site era uma estratégia para maximizar a renda.
"Parece uma relação CLT num contrato de PJ", compara.
Já a pirataria é outra preocupação constante. Apesar das promessas de segurança, o conteúdo é facilmente copiado e redistribuído sem consentimento.
Segundo Vanessa Mayra, psicóloga do Coletivo Mulheres da Luz, o sofrimento constante leva à despersonalização: "Elas narram episódios duríssimos como se não fossem dignas de indignar-se. Como se não fossem sujeitos de direito".
A assistência psicológica, quando vem, é quase sempre emergencial, em momentos de crise.
Propostas em debate e o limbo legislativo
O debate legislativo sobre trabalho sexual avançou em 2025 com um Projeto de Lei do deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que propõe criminalizar a prostituição de rua em todo o território nacional.
O foco nas trabalhadoras de rua reforça a ideia de que há formas aceitáveis e inaceitáveis de vender conteúdos sexuais. "É uma tentativa de criar hierarquias em um trabalho estruturalmente estigmatizado", resume Mira.
A justificativa oficial do projeto de lei fala em "proteger mulheres em situação de vulnerabilidade", mas, para fontes ouvidas pela reportagem, a proposta escancara um meio de higienizar um tipo de prostituição enquanto silencia sobre outra: a digital, igualmente precarizada, sem regulação e cada vez mais lucrativa para as plataformas.
Lívia*, 28, psicóloga e camgirl, reconhece essa lógica de normalização do sofrimento no ambiente digital: "Existe uma violência institucional, porque depois de um assédio, de um vazamento [de dados], você tem que ligar a câmera e fingir que está tudo bem. Porque senão você não ganha dinheiro. Você tem que seduzir", ironiza.
A diferença entre o trabalho digital e de rua, para a psicóloga Vanessa, está apenas na forma: "Uma está sujeita ao risco físico, outra à exposição digital. Mas as duas são atravessadas pela violência, pela ausência de direitos, pelo sofrimento psíquico e pelo estigma". É esse esgotamento emocional constante, muitas vezes naturalizado, que adoece mulheres em todas as frentes do trabalho sexual.
No Brasil, a atividade individual não é crime, mas cafetinagem e manutenção de prostíbulos são. O Projeto de Lei Gabriela Leite (PL 4.211/12), que previa direitos trabalhistas para profissionais do sexo, foi arquivado após 8 anos de tramitação. O projeto previa aposentadoria especial após 25 anos de trabalho e definia como exploração sexual apenas situações de coação, não pagamento pelos serviços ou apropriação de mais de 50% do valor por terceiros.
No vácuo legal, outras propostas de cunho moralista ganham espaço.
"A sociedade consome trabalho sexual o tempo todo. Mas se a trabalhadora está na rua, visível, aí vira um problema moral". Vanessa complementa que seja na rua ou online "uma está sujeita ao risco físico, outra à exposição digital. Mas as duas são atravessadas pela violência, pela ausência de direitos, pelo sofrimento psíquico e pelo estigma".
"Esse projeto de lei tem um viés higienista, moralista, e, pra mim, ele é também uma jogada política. Não é nem sobre aplicar a penalidade, que é baixa. É sobre ganhar capital eleitoral. Mostrar que está 'defendendo a família tradicional brasileira', os bons costumes... É puro conservadorismo performático", afirma a pesquisadora Adriana Gomes de Proença, autora do livro "Prostituição, Direitos Humanos e Feminismo".
*Os nomes foram trocados para preservar a identidade das entrevistadas.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.