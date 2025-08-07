Ex-bolsonarista, Frota diz que hoje é de centro-esquerda: 'Bem moderado'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, Alexandre Frota falou sobre seu rompimento com o bolsonarismo e como se posiciona politicamente hoje.

Alexandre Frota rompeu com o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda em 2019, no primeiro ano de mandato. "Fui metralhado. Tive um apedrejamento medieval nas redes sociais", conta. À época, Frota era deputado federal pelo PSL, partido do qual fazia parte o ex-presidente. Hoje filiado ao PDT, Frota é vereador por Cotia (SP).