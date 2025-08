'Dá vergonha': por que falar que conheceu par em app ainda é constrangedor

Em uma trend nas redes sociais, casais listam em um vídeo com uma trilha animada os benefícios do relação: "Relacionamento saudável, longo, feliz, parceiros, tudo de bom". Mas as imagens terminam com uma música triste e uma revelação: "Tivemos que falar que nos conhecemos por app".

Os comentários dos vídeos compartilham do sentimento: "Me dá uma vergonha quando eu falo que conheci meu namorado no Tinder", diz uma. "Eu falando que conheci meu marido no Twitter", comenta outra.

Apesar de já existirem há décadas —o Tinder estreou em 2012— e serem feitos justamente para encontrar o "par ideal", os aplicativos de namoro ainda são motivo de embaraço.