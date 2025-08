Nada de penetra: na França, você paga para ir a casamentos de desconhecidos

Temos muito mais mulheres solteiras vindo ao nosso casamento do que homens solteiros, então pensamos que isso poderia compensar um pouco as coisas. Jennifer, que se casará com Paulo na França no fim de agosto

Noivos decidem quantos ingressos para estranhos disponibilizarão. Para casais como Jennifer e Paulo, a venda dos ingressos é também uma oportunidade de ampliar o lado inesperado da festa. "Apesar de [o dinheiro] ajudar em termos de custos como decoração e vestido, é também porque pensamos que poderia ser divertido. Somos extrovertidos, abertos a compartilhar as coisas", disse Jennifer.

Já para alguns estranhos, é a chance de experimentar casamentos pela primeira vez. Ou ainda, de ter contato com atmosferas e personalidades diversas de seu círculo social. Para Laurène, 29, que vai ao casamento de Jennifer e Paulo com seu marido, esta é ainda uma oportunidade de viver um pouco do romantismo que experimentaram seus avós ao se conhecerem também em um casamento, em Dijon.

Não tenho uma grande família, então não tenho a oportunidade de ir a muitos casamentos. Por isso, é ótimo poder ter essa experiência de um casamento com diferentes tradições, mesmo que seja de estranhos. Laurène, convidada pagante do casamento de Jennifer e Paulo

Para a criadora do app, o que é disponibilizado e comercializado na plataforma é também uma experiência cultural imersiva. A ex-modelo Katia Lekarski compara sua proposta a de outros serviços de reserva oferecidos por aplicativos, como passeios guiados em destinos turísticos. "Você nunca esteve [de verdade] na Índia até ter ido a um casamento indiano", provocou ao jornal.

Ideia surgiu depois que Lekarski alugou sua casa no sudeste da França para convidados de um casamento. Foi sua filha de cinco anos quem questionou por que a família também não poderia ir às cerimônias, se estava contribuindo para o planejamento.