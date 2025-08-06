Homens também fingem orgasmo: por que isso acontece e como identificar?

Fingir orgasmos pode parecer uma prática mais comum entre mulheres, mas muitos homens também recorrem à encenação durante o sexo — seja para escapar de relações frustrantes, seja para manter a autoestima intacta ou evitar constrangimentos com parceiras casuais.
Entre os motivos mais citados estão o tédio durante a relação, a ausência de conexão nas preliminares e a percepção de que o sexo está se estendendo demais sem prazer mútuo. Para encerrar situações assim, alguns homens optam por simular o orgasmo, usando estratégias simples como descartar rapidamente a camisinha antes que a parceira perceba.
Em casos de dúvida, chegam a usar desculpas como terem se masturbado antes do encontro, justificando a ausência ou o baixo volume de esperma.
Ator pornô?
Essas atuações muitas vezes começam antes do clímax simulado: há quem diminua o ritmo, altere a profundidade das penetrações e intensifique a respiração, tudo para parecer mais convincente. Quando solicitado a ejacular fora do corpo da parceira, por exemplo, alguns homens apelam à masturbação manual para completar a 'encenação'.
O receio de ser julgado por não ter chegado ao orgasmo — especialmente quando não há intimidade ou diálogo aberto — também influencia essas atitudes. Nesses casos, muitos preferem fingir a lidar com explicações constrangedoras. Quando a relação é mais próxima e há liberdade, a tendência é optar pela sinceridade. Mesmo assim, há quem relate que a honestidade nem sempre é bem recebida.
Em outros contextos, como relações que envolvem tabus ou dilemas morais, o nervosismo pode comprometer o desempenho. Sentimentos como culpa, tensão emocional ou medo de ser descoberto interferem diretamente no prazer e, diante da frustração, alguns homens optam por fingir. Mesmo quando há esforço para manter a performance, a pressão psicológica se acumula até tornar o ato insustentável.
Machismo no comando
O machismo estrutural também influencia esse comportamento. Desde cedo, homens aprendem que devem ser potentes, dominadores e sexualmente disponíveis o tempo todo. A ideia de que não atingir o orgasmo é sinônimo de falha faz com que muitos finjam por vergonha de parecerem fracos, inexperientes ou impotentes — ainda que isso não esteja, de fato, relacionado à performance.
Esses episódios ocorrem, principalmente, em relações casuais, nas quais não há espaço para vulnerabilidade. Em vez de expor uma dificuldade ou frustração, muitos escolhem o silêncio e a atuação. Para garantir a encenação, recorrem a técnicas específicas, como mudar de posição, esconder o pênis com o prepúcio ou interromper o ato rapidamente, fingindo ter ejaculando.
Apesar de parecerem convincentes, essas simulações nem sempre passam despercebidas. Em alguns casos, a parceira nota o comportamento e associa o orgasmo fingido a uma falha pessoal, o que pode afetar a autoestima. Mesmo quando a situação é levada com leveza e bom humor, como em relações duradouras, a prática revela uma lacuna de comunicação e de intimidade entre o casal.
Fingir orgasmo, para os homens, pode parecer uma saída fácil. Mas a longo prazo, reflete uma cultura que ainda valoriza a performance acima do prazer genuíno — e escancara a urgência de diálogos mais honestos e abertos sobre sexo.
Fonte: Carla Cecarello, psicóloga e sexóloga
*Com matéria publicada em 23/11/2018
