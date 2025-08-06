Homens também fingem orgasmo: por que isso acontece e como identificar?

Ator pornô?

Essas atuações muitas vezes começam antes do clímax simulado: há quem diminua o ritmo, altere a profundidade das penetrações e intensifique a respiração, tudo para parecer mais convincente. Quando solicitado a ejacular fora do corpo da parceira, por exemplo, alguns homens apelam à masturbação manual para completar a 'encenação'.

O receio de ser julgado por não ter chegado ao orgasmo — especialmente quando não há intimidade ou diálogo aberto — também influencia essas atitudes. Nesses casos, muitos preferem fingir a lidar com explicações constrangedoras. Quando a relação é mais próxima e há liberdade, a tendência é optar pela sinceridade. Mesmo assim, há quem relate que a honestidade nem sempre é bem recebida.

Em outros contextos, como relações que envolvem tabus ou dilemas morais, o nervosismo pode comprometer o desempenho. Sentimentos como culpa, tensão emocional ou medo de ser descoberto interferem diretamente no prazer e, diante da frustração, alguns homens optam por fingir. Mesmo quando há esforço para manter a performance, a pressão psicológica se acumula até tornar o ato insustentável.

Machismo no comando

O machismo estrutural também influencia esse comportamento. Desde cedo, homens aprendem que devem ser potentes, dominadores e sexualmente disponíveis o tempo todo. A ideia de que não atingir o orgasmo é sinônimo de falha faz com que muitos finjam por vergonha de parecerem fracos, inexperientes ou impotentes — ainda que isso não esteja, de fato, relacionado à performance.