Advogada: Número de denúncias falsas de crimes contra a mulher é irrisório

Advogada comenta aumento dos crimes contra a mulher

Gabriela afirmou não haver dúvidas de que "a violência contra a mulher está aumentando" no país. "E eu digo mais: o que percebo nos casos que tenho pegado enquanto advogada, que não é só a violência que está aumentando, mas também o ódio empregado nessas violências, o meio cruel em que essas mulheres são violentadas e mortas nas mãos de seus agressores, que são criminosos. É um ódio, raiva, aumento dessa violência com intensificação do modus operandi, e isso é muito grave".

Manssur pondera que esse aumento da violência é reflexo da incapacidade do homem em lidar com a independência feminina. "A independência da mulher, não se submeter a certas coisas, ter a necessidade de valorização enquanto cidadã de primeira categoria, ocupar espaços que antes eram ocupados apenas por homens, isso faz com as mulheres tenham maior valorização e independência, só que os homens não estão preparados para isso, o que gera uma raiva e rejeição que eles não aceitam, e isso reverbera em violência contra a mulher".

Lei Maria da Penha é a 3ª melhor do mundo, diz advogada

Manssur destacou que a Lei Maria da Penha "é um marco" no combate à violência contra a mulher no Brasil e que, sem ela, "teria sido pior". "Essa é a terceira melhor lei do mundo em termos de combate e prevenção à violência contra a mulher, e já fez muita diferença no Brasil porque prevê mecanismos de proteção e defesa para a mulher. Só está atrás de duas leis — uma chilena e uma espanhola — que têm avanços mais eficazes que a Maria da Penha, como penas mais altas. Porém, sem a Lei Maria da Penha teríamos um aumento maior de violência contra a mulher no Brasil. O que precisamos é de maior rigorismo penal, uma rapidez nesses processos e mais credibilidade à palavra da vítima, porque na maioria das vezes esse crime ocorre entre quatro paredes".