Frota descarta reaproximação com 1º filho: 'Não tentei e não vou tentar'

Convidado do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, o ator e vereador de Cotia (SP) Alexandre Frota (PDT) falou sobre a relação com o primeiro filho, Mayã Frota, de 27 anos.

Alexandre descartou se reaproximar do filho mais velho. "Não tentei e não vou tentar [reaproximação]. É uma coisa muito bem resolvida na minha cabeça. Sou um grande pai. Eu não vivi isso porque tive uma relação muito conturbada a com a mãe dele e isso me afastou muito deles. Fechei a tampa e virei a página. Não tenho mais nenhuma responsabilidade com ele. Cumpri todas elas. Foram 24 anos com pensão."

Fruto de um breve relacionamento de Frota com a personal trainer Samantha Gondim, Mayã vive na Alemanha e não mantém contato com o pai. Além de Mayã, o vereador tem mais dois filhos, Bella e Enzo, ambos com a atual esposa, Fabi Frota.