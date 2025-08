Homem agredido pelo ex recebe proteção com base na Lei Maria da Penha no RS

Um homem de 35 anos recebeu medidas protetivas de urgência após agressões de seu ex-companheiro, com quem teve uma relação homoafetiva por dois anos. A proteção, com base na Lei Maria da Penha, foi garantida pelo Juizado da Violência Doméstica de Santa Maria (RS), em decisão tomada no domingo e divulgada ontem.

O que aconteceu

Agressões denunciadas pelo homem à Justiça incluíram socos, chutes, mordidas e ameaças. Segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o agressor permaneceu na casa do ex-companheiro mesmo após o fim do relacionamento e intensificou a violência.

A decisão de conceder a medida protetiva foi tomada em caráter de urgência, durante o plantão judicial, pelo juiz Rafael Pagnon Cunha. Ele reconheceu que o homem agredido estava em situação de vulnerabilidade e determinou o afastamento imediato do agressor. A decisão ainda inclui outras exigências como: