'Posso beijar seu sovaco?': fetiche por axilas esquenta relações

Um leve cheiro nas axilas pode incomodar algumas pessoas, mas também pode despertar desejo em outras. Isso porque existe um fetiche específico por essa parte do corpo: o axilismo. Nesse universo, o odor e os pelos são considerados altamente excitantes.

O fetiche por sovacos está longe de ser raro e envolve tanto elementos visuais quanto sensoriais. Os pelos e o cheiro característico da axila são frequentemente associados à virilidade e ao instinto.

Odor natural

Em termos biológicos, esse odor natural é carregado de feromônios, substâncias que podem influenciar diretamente áreas do cérebro ligadas ao desejo sexual. Por isso, em alguns casos, o simples contato com essa parte do corpo já é suficiente para provocar excitação intensa.