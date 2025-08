Luisa Arraes relembra infância com primos: 'Ficava um mês sem tomar banho'

Nascida no Rio de Janeiro, mas com raízes no Recife, Luísa Arraes cresceu dividida entre a vida de filha única na capital fluminense e os verões no Nordeste, onde possui uma extensa rede familiar.

"Dormiam 10 primos por quarto no mínimo, tinha uma época que quando vinha muita gente, não cabia tanto colchão no chão, tinha que dormir um colchão meio em cima do outro", contou ela sobre as férias que passava com a família, no Maria Vai com os Outros, programa apresentado por Maria Ribeiro no Canal UOL.