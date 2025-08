Ela saiu da violência doméstica estudando: 'Antes, chorava. Hoje, amparo'

Um dia, por acaso, ao assistir futebol — uma de suas paixões —, viu uma propaganda da Uniasselvi em campo. E ela pegou o celular para entender do que se tratava. E, de repente, acabou se matriculando no curso de Gestão Pública sem nem perceber. "Estava tão nervosa que achei que era só uma simulação."

Foi o início de um plano secreto. Para assistir às aulas, colocava fone de ouvido e fingia ver vídeos de receita enquanto cozinhava.

Para fazer as provas presenciais no polo de Irajá, onde morava com o agressor — e onde ainda vive — era mais difícil.

Andrea percebeu que o polo ficava numa sobreloja e que embaixo tinha um salão de manicure. Assim, ela marcava horário para fazer as unhas e subia escondida.

Com isso, ela tinha apenas 30 minutos para realizar a prova e descer rapidamente para que ela ficasse visível na cadeira de espera do salão, caso ele passasse para se certificar da veracidade do que ela dizia.

Em uma das brigas com o ex-marido, seu óculos foi quebrado, o que a quase impediu de conseguir realizar um dos testes.