'Fazem cara feia quando digo que minhas filhas têm duas mães'

De acordo com Karina, o projeto nasceu do desejo dela e do marido de transformarem em acolhimento a vivência como pais do Enrico, que foi concebido através de ovorrecepção.

"Foram quatro anos de uma caminhada marcada pelo silêncio e pela solidão, sem troca, sem representatividade e sem informações de qualidade. Quando o Enrico era bebê, sentimos que era hora de dar voz a outras histórias e criar um espaço de pertencimento. Em 2019, realizamos o primeiro evento presencial voltado ao público tentante no Brasil. Já impactamos mais de 3.000 famílias diretamente, apenas com o Ninho Solidário, oferecendo a chance de tratamento, além de orientação, acolhimento e esperança."

Vaquinha online para custear gastos com FIV

Ao participarem do processo seletivo do Ninho Solidário, Monique e Paola não foram o casal vencedor, mas conversaram com o médico responsável da clínica parceira. Elas descobriram a possibilidade de Monique ser doadora de óvulos para custear parte da FIV. O requisito mínimo para doação seria de 10 óvulos, ela teria que doar metade do que conseguisse produzir.

Em junho de 2023, elas deram início ao tratamento, mas durante o processo, o casal percebeu que não teria o valor suficiente para cobrir todos os gastos, elas já haviam investido cerca de R$ 8.000, entre medicação, materiais e profissionais.

"Quando percebi que a nossa reserva não cobriria nem metade do tratamento entrei em desespero. Pedi a Deus que me guiasse e na hora me veio a ideia de fazer uma vaquinha online. A princípio não queria contar para as pessoas que estava tentando engravidar. Seria uma caminhada silenciosa, mas me vi obrigada a falar se quisesse continuar. Mandamos o link para amigos, familiares, postamos nas redes sociais e conseguimos arrecadar o valor restante", conta Monique.