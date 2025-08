Deixar o filho adolescente transar em casa: é liberal demais ou realista?

Quando os filhos chegam à adolescência, a sexualidade deixa de ser assunto distante e passa a fazer parte da vida cotidiana das famílias. Surge, então, uma questão delicada: permitir ou não que o adolescente tenha relações sexuais dentro de casa? Em sociedades como a nossa, o sexo costuma ser visto como parte da vida privada; por isso, muitos pais sentem constrangimento com a ideia de que os filhos possam estar transando no quarto ao lado — do mesmo modo que eles próprios evitam relações íntimas quando a casa está cheia.

Uma oportunidade de educação sexual

Liberar ou não pode ser menos sobre controle e mais sobre diálogo. Especialistas lembram que o tema abre espaço para conversas fundamentais sobre gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), consentimento e sexo seguro. Pais que encaram o assunto com naturalidade tendem a criar um ambiente em que dúvidas aparecem mais cedo e podem ser tratadas com informação, não com medo.

Segurança, confiança e realidade

Há famílias que preferem autorizar o sexo em casa por considerarem o ambiente mais seguro do que motéis improvisados, carros ou locais públicos. Em muitos desses lares, a regra básica é o uso de preservativos e a comunicação prévia: quem vem, quando e com que frequência. Alguns responsáveis estendem a hospitalidade — banho, café, convivência breve — reforçando a mensagem de que sexo responsável faz parte de uma vida saudável.