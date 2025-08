Defender eutanásia no Brasil de hoje é deselegante, diz médica paliativista

Ana Claudia usou o exemplo de uma amiga próxima, que foi diagnosticada com câncer de ovário. "Ela foi [procurar os cuidados paliativos] bem no começo e suportou o tratamento de quimioterapia num nível nunca visto. Eu consegui fazer todos os cuidados pra ela controlar os sintomas de efeitos colaterais. Você não procura o paliativista pra você morrer. O paliativista você procura pra você viver com dignidade, até o momento da morte chegar."

Luta de médica por mortes dignas mudou norma e virou política pública

A médica contou como ajudou a elaborar políticas públicas relacionadas a cuidados paliativos. "Na pandemia, a gente teve aquele senador que disse que cuidado paliativo era eutanásia. Quando ele falou, eu pude responder. Tive 10 minutos na Câmara [dos Deputados] e quem estava lá disse que foram 10 minutos de silêncio. Falei também no Conselho Nacional de Educação e eles decidiram reescrever as diretrizes de ensino da medicina no Brasil e pediram ajuda pra mim. Depois disso, veio a política pública com financiamento federal pra cuidados paliativos."

