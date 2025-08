Camila Queiroz fez: o que é a 'babymoon', que virou modinha entre famosos

Para alguns casais, a viagem representa um descanso antes da mudança da rotina após o nascimento. Viajar a dois nesta fase pode ajudar a aumentar a conexão e o tempo de qualidade. Em outros casos, a viagem une descanso e compras, e o casal aproveita para montar o enxoval do bebê que está por vir.

Na "babymoon", tanto o destino quanto os passeios feitos durante a viagem dependem do estilo de cada casal. Há quem prefira ir à praia ou para regiões montanhosas perto de casa, e há quem escolha uma jornada mais longa, como a Europa e os Estados Unidos —este último muito procurado por famílias que desejam realizar compras.

Sthefany Brito e o marido, Igor Raschkovsky, durante viagem para a Costa Amalfitana, na Itália. A atriz estava grávida do segundo filho do casal Imagem: Reprodução/Instagram/@sthefanybrito

As praias, no entanto, costumam ser a preferência por oferecerem estrutura para uma estadia mais tranquila, principalmente se o casal optar por um resort all inclusive, onde pode aproveitar as atrações do local sem precisar se deslocar muito.