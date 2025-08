Tenho o hábito de me masturbar. Isso pode atrapalhar o sexo com meu marido?

Depende. Quando a vida sexual está ativa, com desejo e satisfação na relação com o parceiro, a masturbação não representa um problema. No entanto, em momentos de baixa libido ou exaustão, recorrer frequentemente à masturbação pode esgotar a energia sexual que poderia ser investida na relação a dois.

Ainda assim, a masturbação é um hábito saudável e natural para todas as mulheres, independentemente do estado civil. Trata-se de um recurso essencial de autoconhecimento, considerado o ponto de partida da sexualidade feminina. Através dela, é possível identificar desejos, limites, preferências e aversões — o que contribui diretamente para relações sexuais mais satisfatórias.

Masturbação complementa, não substitui

A ideia de que a masturbação seria um substituto da relação sexual é equivocada. Ela deve ser vista como uma prática complementar, possível mesmo em relações amorosas saudáveis e realizadas sexualmente. Isso acontece porque as experiências são completamente distintas: no sexo com outra pessoa há troca, intimidade, afeto, enquanto a masturbação é um momento íntimo e individual, voltado exclusivamente para o próprio prazer.