Luisa Arraes e Maria Ribeiro viraram 'comadres' com ex-marido em comum

"Dormiam 10 primos por quarto no mínimo, tinha uma época que quando vinha muita gente, não cabia tanto colchão no chão, tinha que dormir um colchão meio em cima do outro", relembrou Luisa sobre as férias com os primos no Recife.

Meu primo fala: 'Luisa, eu lembro da cor do seu maiô, porque você ficava um mês sem tomar banho'. Luisa Arraes

A atriz diz que essa parte da vida marcou sua formação e que chegou a querer morar na capital pernambucana na adolescência. "Eu me identificava lá. Eu era mais mulamba, sabe? Aqui [no Rio] o pessoal já era mais 'mauricinho', mais arrumado. Com 14 [anos] o pessoal começou a ir maquiado pra escola, eu falava: 'gente, eu sou podre!'", brincou a atriz.

Separação dos pais: 'Teve uma dose de alívio'

A atriz Virgínia Cavendish e o diretor Guel Arraes, pais de Luisa Arraes, foram casados por 10 anos. Luisa contou a Maria Ribeiro como reagiu ao anúncio do rompimento na época: "Eu falei, gente, tá ok, vocês são os últimos que estão casados ainda".

A separação dos pais da atriz, longe de ter sido traumática, teve para ela um efeito de libertação. "Teve uma dose de alívio, que eu também não sei explicar o porquê", contou Arraes.