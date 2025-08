Luta de médica por mortes dignas mudou norma e virou política pública

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a médica e escritora Ana Claudia Quintana Arantes contou que como ajudou a elaborar políticas públicas relacionadas a cuidados paliativos.

A médica explicou como conseguiu destaque ao falar sobre o tema. "Na pandemia, a gente teve aquele senador que disse que cuidado paliativo era eutanásia. Quando ele falou, eu pude responder. Tive 10 minutos na Câmara [dos Deputados] e quem estava la disse que foram 10 minutos de silêncio. Falei também no Conselho Nacional de Educação e eles decidiram reescrever as diretrizes de ensino da medicina no Brasil e pediram ajuda pra mim. Depois disso, veio a política pública com financiamento federal pra cuidados paliativos."

Cuidado paliativo não é só para casos terminais, diz médica: 'Dignidade'