Como doar leite materno e ajudar outros bebês? Médico tira maiores dúvidas

A extração deve ocorrer depois de o bebê mamar ou quando as mamas estiverem muito cheias. Ela pode ser feita de forma manual ou mecânica, com auxílio de bombas de sucção manual ou elétrica.

Primeiro: para a extração manual é fazer uma massagem da base da mama em direção ao mamilo com movimentos circulares e estímulos suaves dos mamilos (puxar suavemente ou rodar entre os dedos).

Depois, é preciso posicionar os dedos nas bordas da aréola (polegar sobre a mama, onde termina a aréola e os outros dedos abaixo, na borda). Comprimir a aréola e mama contra as costelas (empurrar para trás), através dos dedos polegar e indicador, apertar e soltar, posicionando o vidro abaixo do mamilo.

Os primeiros jatos do leite devem ser desprezados para eliminar possíveis microrganismos, contribuindo para a redução de até 90% da população inicial de bactérias, pela ação física de arraste. Em caso de ordenha/extração manual, repetir o movimento de forma rítmica, rodando a posição dos dedos ao redor da aréola para esvaziar todas as áreas.

Para as doadoras que farão a extração com bomba elétrica, deve-se iniciar a sucção da bomba elétrica sob baixa pressão e ir aumentando gradativamente, se necessário. Uma dica é alternar as mamas, reiniciando o processo com massagem, a cada cinco minutos ou quando o fluxo de saída diminuir.

A lactante deve deixar um espaço de 1 cm entre o leite e a borda superior do frasco para que ele não quebre ao congelar. Ao final do processo, ela deve fechar e rotular o frasco (colocar o nome e a data em que retirou o leite pela primeira vez) e armazenar imediatamente.