Por que a maquiagem craquela no inverno? Veja como evitar

A gente não pensa na estação do ano para usar ou deixar de passar maquiagem, os produtos ficam na nécessaire durante todos os meses. No entanto, manter o visual intacto no inverno pode trazer desafios específicos. Isso porque a pele tende a ficar mais ressecada, o que favorece o craquelamento da base após algumas horas de uso.

Na época mais fria do ano a pele fica mais sensível e seca, como explica o dermatologista André Beber, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia: "A nossa pele é como se fosse uma parede de azulejos. No inverno, o rejunte desses azulejos começa a abrir e a água evapora do nosso corpo, por isso o ressecamento."