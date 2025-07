'Para Mulheres na Ciência' premia 8 pesquisadoras com R$50 mil; Se inscreva

Nos últimos 20 anos a participação de mulheres na ciência brasileira tem aumentado, mas manter a carreira ainda é desafiador. Segundo dados do relatório Elsevier-Bori, de 2024, entre 2018 e 2022, mulheres com até cinco anos de experiência foram autoras ou coautoras em 51% das publicações. Já ao considerar pesquisadoras com mais de 21 anos de carreira, a parcela cai para 36%.

Também há 20 anos surgiu o programa 'Para Mulheres na Ciência', iniciativa do Grupo L'Oréal, Academia Brasileira de Ciências e UNESCO, com o objetivo de reconhecer e incentivar a atuação de mulheres na ciência, contribuindo para a redução das desigualdades de gênero no setor.

Ganhadoras do programa 'Para Mulheres na Ciência' 2024. Imagem: Arquivo Pessoal

As inscrições da 20° edição do programa se enceram amanhã (01/08). As pesquisadoras interessadas podem se candidatar em uma das cinco áreas comtempladas pelo prêmio. Entre elas: Ciências da Vida, Ciências Físicas, Ciências Químicas, Matemática, e, pela primeira vez, Ciências da Engenharia e Tecnologia.