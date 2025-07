Luisa Arraes fala de separação dos pais: 'Teve uma dose de alívio'

"Dormiam 10 primos por quarto no mínimo, tinha uma época que quando vinha muita gente, não cabia tanto colchão no chão, tinha que dormir um colchão meio em cima do outro", relembrou Luisa sobre as férias com os primos no Recife.

Meu primo fala: 'Luisa, eu lembro da cor do seu maiô, porque você ficava um mês sem tomar banho'. Luisa Arraes

A atriz diz que essa parte da vida marcou sua formação e que chegou a querer morar na capital pernambucana na adolescência. "Eu me identificava lá. Eu era mais mulamba, sabe? Aqui [no Rio] o pessoal já era mais 'mauricinho', mais arrumado. Com 14 [anos] o pessoal começou a ir maquiado pra escola, eu falava: 'gente, eu sou podre!'", brincou a atriz.

'Maria vai com os Outros' no UOL:

Maria Vai com os Outros é exibido toda quinta no YouTube de Universa e, às 22h, no Canal UOL na TV, com reprise aos sábados, às 22h30.

O Canal UOL está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074), no UOL Play, no TCL Channel (canal nº 2750) e no LG Channels (canal nº 139).