Nova temporada: Maria Ribeiro vai com Hugo Gloss, Luisa Arraes e Dira Paes

Das artes cênicas à fofoca

Além de Gloss e Bastos, nos novos episódios, Maria conversa com Bárbara Paz, Bruna Lombardi, Guilherme Weber, Maria Clara Gueiros, Thalma de Freitas, a dupla Fabíula Nascimento e Camila Lucciola e com nomes ligados a sua vida pessoal.

Luisa Arraes, por exemplo, que abre a temporada, foi madrasta de seu filho por sete anos, e Dira Paes é amiga desde a adolescência. "Tem gente muito próxima", conta.

Os bate-papos seguem o estilo das edições anteriores: são marcados pela autenticidade das gravações externas e pelo olhar observador e a habilidade de Maria em trazer as conversas para o presente, com descontração. "Eu sempre gravo ligada em tudo, e isso é uma delicia —fico ouvindo o entrevistado, mas nunca esqueço dos barulhos em volta, da luz, dos planos de câmera."

Onde assistir

Maria Vai com os Outros é exibido toda quinta no YouTube de Universa e, às 22h, no Canal UOL na TV, com reprise aos sábados, às 22h30.