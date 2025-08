Sexo no pós-parto: chegada de um filho afeta libido e sexualidade feminina

A retomada da vida sexual após o nascimento de um bebê costuma ser cercada de dúvidas e, muitas vezes, marcada por expectativas que não acompanham o ritmo real das transformações físicas e emocionais da mulher. A diminuição da libido nesse período é algo comum, independentemente do tipo de parto — cesárea ou normal. O foco nas demandas do bebê, somado às alterações hormonais e à recuperação do corpo, muda completamente as prioridades da nova mãe.

Nos primeiros 40 dias após o parto, o recomendado é que a mulher evite relações sexuais. Esse período de pausa, conhecido como quarentena ou resguardo, é fundamental para a recuperação do útero, que leva cerca de dois meses para voltar ao tamanho anterior à gestação.

Durante esse intervalo, podem ocorrer sangramentos e mudanças na musculatura e na mucosa vaginal, o que compromete o conforto e a segurança durante o sexo. Ignorar essa recomendação pode aumentar os riscos de infecção e gerar dor e desconforto.