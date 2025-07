Programa de casal? Veja essa lista de podcasts eróticos para ouvir a dois

Que tal aumentar o tesão no sexo de uma forma diferente? Em vez de filmes pornôs, nossa sugestão é apostar em podcasts eróticos. Troque a playlist com músicas por episódios de contos sensuais que podem criar um novo clima nas preliminares e inspirar ideias picantes na hora H.

Como os episódios geralmente deixam claro o conteúdo logo no título, fica fácil escolher as histórias que mais combinam com o desejo do momento — seja para ouvir a dois ou sozinha. Carregue o celular, coloque os fones e se entregue à experiência. A seguir, selecionamos alguns podcasts eróticos em português com acervo ainda disponível. Nem todos estão em produção ativa, mas todos oferecem um bom material para explorar.

Textos Putos

Onde ouvir: Spotify, Apple e Deezer