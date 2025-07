'Me despedi cuidando': ela segurou a mão da amiga até o fim da vida

No anúncio do fim, a necessidade de viver a vida grita. Eu me despedia dela todos os dias. Quando dava banho, dava como se fosse o último. Quando conversava, conversava olhando nos olhos como se fosse a última conversa.

Lembro de ficar vendo ela dormir enquanto ouvia o som de sua respiração. Amava quando ela dormia em paz, parecia ser o momento em que estava plenamente segura. Garanti que Ana soubesse o quanto era amada todos os dias.

"Ela me pedia para tratá-la no presente enquanto seu coração estivesse batendo", relata Pâmela Imagem: Arquivo Pessoal

Houve um momento em que descobrimos uma metástase cerebral e ela teria que fazer uma radioterapia de crânio total. Ficamos com medo porque as sequelas poderiam ser graves, incluindo uma perda de memória. Nesse episódio ela me perguntou, chorando: 'se eu me esquecer de quem eu sou, você me lembra?'

Ela me pedia para tratá-la no presente enquanto seu coração estivesse batendo, dizia que era para falar no passado apenas quando estivesse morrendo. Coisa que, infelizmente, muitas pessoas em fim de vida perdem: o respeito à dignidade. Verbos no presente para quem ainda vive.

Um dia, enquanto fazia massagem no seu pé, ela abriu os olhos, me enfiei na frente dela e disse 'é nada que você abriu os olhos pra mim?'. Os olhos. Ela sabia que eu queria vê-los e os abriu para mim. O monitor começou a baixar os batimentos cardíacos e, então, eu vi minha amiga, minha pessoa favorita no planeta Terra, respirar pela última vez. Depois de 12 anos tratando o câncer. O tempo todo eu cuidei. Me despedi cuidando."