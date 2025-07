Gaguejar, rir e tocar: os sinais que revelam se alguém está a fim de você

11. Apelidos e voz especial

Criar apelidos carinhosos ou brincar com o seu nome também são sinais afetivos. Em alguns casos, o tom de voz muda — pode ficar mais doce, infantilizado ou íntimo, revelando a tentativa de se aproximar de forma afetuosa.

12. Interesse nas redes

Em tempos de conexões digitais, outro termômetro do interesse são as redes sociais. Quem está a fim adiciona, curte suas postagens, comenta, manda mensagens e compartilha conteúdos com você. Aos poucos, as conversas virtuais se tornam mais frequentes e pessoais. Se a troca começar a sair das redes e ir para o celular — com mensagens cada vez mais carinhosas e menos objetivas — é sinal claro de que há envolvimento emocional.

Fontes: Arlete Gavranic, psicóloga e terapeuta sexual; Marina Vasconcellos, terapeuta; e Karina Simões, psicóloga especialista em terapias cognitivo-comportamentais pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP

*Com matéria publicada em 22/05/2013