Beijo na Deborah e gritaria pra Madonna: só quando Maria vai com os outros

De Papai Noel ao Bial (e um drink no chão)

0:00 / 0:00

No alto do Mirante da Rocinha, Edu Carvalho contou a Maria como foi de Papai Noel aos 12 anos —seu primeiro emprego quando a mãe estava acamada e as contas se acumulavam —a jornalista da equipe do programa Conversa com Bial. A história era potente, emocionante e, no exato momento em que falou do auge profissional, o drink escorregou da mesa e se espatifou no chão. Realidade querendo brindar, talvez?

Mi casa, su casa

0:00 / 0:00

"Abri minha casa só pra você", disse Marcelo D2 a Maria —e não era força de expressão. Pela primeira vez, ele e Luiza Machado, sua parceira na vida e na produtora Pupila Dilatada, receberam uma equipe de gravação em casa. No papo, ficou claro que a sintonia entre os dois vai muito além do casamento: é parceria criativa, afetiva e vibrante, no palco e fora dele.