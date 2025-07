Cuidado paliativo não é só para casos terminais, diz médica: 'Dignidade'

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Tati Bernardi no Canal UOL, a médica e escritora Ana Claudia Quintana Arantes falou sobre a importância de cuidados paliativos para a dignidade no tratamento de pessoas doentes.

Ana Claudia usou o exemplo de uma amiga próxima, que foi diagnosticada com câncer de ovário. "Ela foi [procurar os cuidados paliativos] bem no começo e suportou o tratamento de quimioterapia num nível nunca visto. Eu consegui fazer todos os cuidados pra ela controlar os sintomas de efeitos colaterais. Você não procura o paliativista pra você morrer. O paliativista você procura pra você viver com dignidade, até o momento da morte chegar."

