Tati Machado volta à TV em setembro após perder bebê; como é lei da licença

A apresentadora Tati Machado vai voltar ao trabalho em setembro, quatro meses depois de perder Rael, seu primeiro filho, na 33ª semana de gestação. "Não vejo a hora de voltar, mas acho que é importante viver esse momento", disse Tati ontem, no Mais Você. Ela trabalha com Ana Maria Braga e tinha anunciado a gestação também no programa, em dezembro passado.

Entenda as regras trabalhistas

Quando a mulher passa pelo parto, tem direito à licença de 120 dias de afastamento do trabalho, independentemente de o bebê ter nascido com vida ou não. A partir da 22ª semana, a perda gestacional é considerada gestação interrompida e o feto, natimorto. Já em caso de aborto espontâneo, considerado até a 22ª semana com feto pesando menos de 500 gramas, a mulher empregada sob a CLT tem direito a 14 dias de licença remunerada.

Mulheres também têm direito à estabilidade no trabalho por cinco meses após o parto. "Para a empregada ter direito à estabilidade provisória, deverá apenas comprovar a concepção na vigência do curso do contrato de trabalho, não importando o nascimento com vida", explica a advogada Zilma Aparecida da Silva Ribeiro, sócia do escritório Lopes Muniz Advogados.