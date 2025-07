Chega de esfoliar o corpo no inverno! Mude hábitos e hidrate a pele no frio

Quando a pele do corpo começa a descascar nos dias mais frios, muitas mulheres optam pela esfoliação das pernas, braços e rosto, como uma maneira de retirar a pele morta que causa tanto incômodo. Porém, o comportamento é reprovado por médicos.

Dermatologistas dizem que a esfoliação frequente da pele não deve acontecer no verão e muito menos no inverno. Com o ressecamento, o atrito pode arranhar, causar machucados e abrir portas para infecções, como vírus e bactérias.

Com a pele mais sensível, a esfoliação não é recomendada no inverno. Imagem: iStock

"A nossa pele é como se fosse uma parede de azulejos. No inverno, o rejunte desses azulejos começa a abrir e a água evapora do nosso corpo, por isso o ressecamento.", explica o dermatologista André Beber, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. A analogia ajuda a entender o porquê a parede do nosso corpo, ou seja, a pele, fica muito mais sensível nessa época do ano e não precisa ser irritada propositalmente.

Vale ressaltar que as altas temperaturas da água e o tempo prolongado de banho também aumentam o ressecamento da pele, por isso é sempre bom ter cuidado ao tomar um banho premium.

Como e onde utilizar esfoliante é liberado

Para quem gosta de esfoliantes e não quer deixar o cosmético de lado, a indicação é usá-los somente em áreas mais espessas da pele, como: cotovelos, joelhos, mãos e pés. A esfoliação não precisa ser repetida mais de uma vez por semana, ao invés disso o ideal é substitui-la por cremes hidratantes, que é o produto mais recomendado para as regiões secas da pele.