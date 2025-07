O que é sexualidade positiva? Conhecimento é a chave para ter mais prazer

Mais do que uma experiência compartilhada com outra pessoa, a sexualidade começa como uma descoberta individual. Está intimamente ligada à energia vital e influencia desde a disposição para enfrentar o dia até a forma como uma pessoa se conecta com o próprio corpo. Para quem pratica a sexualidade positiva, esse caminho é menos sobre desempenho sexual e mais sobre presença, conexão e prazer pleno com todos os sentidos.

A compreensão de que a sexualidade é mais ampla do que o sexo em si é essencial. Na perspectiva da sexualidade positiva, trata-se de resgatar o vínculo perdido com o próprio corpo, os desejos e a vitalidade. É um movimento de reconexão com a individualidade que, muitas vezes, foi fragmentada por crenças e imposições culturais.

Educação desde cedo e impacto dos tabus

Muitas dessas crenças se instalam já na infância, por meio de repreensões ou julgamentos em relação ao corpo. Frases como "tira a mão daí" ou "isso é feio" são comuns e, mesmo ditas sem intenção negativa, acabam moldando adultos que enxergam o toque, a curiosidade corporal e o prazer com culpa ou desconforto.