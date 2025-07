Ao envelhecerem, mulheres sentem mais raiva, mas demonstram menos

Os pesquisadores procuravam entender as ligações entre idade, estágio reprodutivo e raiva nas pacientes e encontraram um paradoxo: apesar de a maioria dos tipos de raiva sentida aumentarem com a idade das mulheres, as demonstrações delas diminuem.

Temperamento raivoso, reação à raiva, hostilidade e raiva expressada de maneira agressiva estão entre as medidas analisadas pelos especialistas que aumentaram com o passar dos anos para as estudadas. Apenas os níveis de raiva suprimida não apresentaram ligação direta com a idade.

Para os estudiosos, isto indica que o controle da raiva aumentou com a idade cronológica. Mas não de maneira linear.

Mulheres enfrentam um pico em raiva no final de seu estágio reprodutivo, um período conhecido como perimenopausa, observaram os estudiosos. Ao se aproximarem da menopausa, elas passam a expressar sua raiva não só com menos frequência, mas com menor agressividade ou hostilidade.

Ou seja, é possível que a raiva diminua após o fim das menstruações, levando a uma nova fase com melhor regulação de emoções.

Sentimento pode ser essencial nesta fase da vida

A raiva pode ter um papel importante durante a meia-idade, de acordo com os pesquisadores. Uma hipótese levantada é a de que as mulheres acumulem uma espécie experiência passando pela raiva até a menopausa. Esta fase então serviria como "treino" e as levaria a ter melhor controle de sua raiva a partir do momento em que a menopausa se inicia.