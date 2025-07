Com shows pra família toda, cantores homenageiam Preta Gil no Festivalzinho

No palco dedicado aos pais, o primeiro a se apresentar no Festivalzinho foi Toni Garrido. O clima entre o público foi tão acolhedor, que o cantor desceu do palco para cantar com as famílias. Logo depois foi a vez de Mãeana - ela é casada com Bem Gil, irmão de Preta, e dedicou para ela a canção "Eu sei que vou te amar".

Roberta Sá levou o samba para as famílias, apresentando para os pequenos um repertório cheio de clássicos. Já Maria Gadú dividiu o palco com a filha Alice, que permaneceu brincando ao seu lado durante todo o show, e fez uma das apresentações mais emocionantes do dia. A cantora celebrou a sua segunda apresentação no evento.

Nando Reis foi o encarregado de fechar o festival com muita emoção e nostalgia, sem esquecer de celebrar sua relação com Cássia Eller, dedicando-lhe a música "All Star".

É o festival mais especial do Brasil que a gente pode vir com as nossas crias. Maria Gadú

Para Oscar Brandtneris, 32, que é um grande fã de música, especialmente de Nando, o evento foi uma oportunidade para curtir um som ao lado do filho, de dois anos.

"É uma emoção muito grande curtir pela primeira vez com o meu filho um festival, é uma coisa indescritível. Acho que iniciativas como essa, que acolhem a criança, são muito importantes e tem que ser cada vez mais frequentes e acessíveis", afirmou.