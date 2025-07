Não é capricho: pessoas trans processam plano por vetar cirurgias de gênero

"Embora não haja menção expressa na legislação sobre feminilização facial ou cirurgia de voz, as decisões judiciais têm garantido esse direito. Entende-se que esses procedimentos, quando indicados por um profissional da saúde, têm um caráter reconstrutor, essencial para o conforto psicológico, emocional e social. Por isso, não há justificativa para a negativa", explica.

Bruna Andrade, advogada e CEO da Bicha da Justiça, organização que promove o acesso à justiça para pessoas LGBTQIA+, critica as barreiras que os planos de saúde impõem. "Eles alegam que são procedimentos estéticos e de alto custo, e tentam submeter as pacientes a cirurgias com profissionais sem experiência. Prolongam o processo o máximo possível, impondo a essas pessoas uma espera desumana", denuncia.

Além da dificuldade com a Justiça, as mulheres relatam falta de mão de obra especializada. Adriano Brasolin, cirurgião plástico focado no atendimento a pacientes trans, reconhece as dificuldades, e mostra que o preconceito também se expressa dentro da própria medicina.

"Faltam profissionais capacitados, e há muito preconceito dentro da medicina. Já ouvi colegas dizendo que não atendem pessoas trans para não 'sujar a imagem'. Isso trava o avanço do conhecimento e da técnica. Precisamos de sensibilidade. Estamos falando de saúde mental, autoestima e dignidade", destaca.

"Não é capricho. É uma necessidade médica"